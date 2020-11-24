金援非牟利組織 舊金山撥款310萬元

一非牟利機構在華埠花園角為低收入長者派發食物。（記者黃少華／攝影）

市長布里德（London Breed）、經濟和勞動力發展辦公室（OEWD）、市長住房和社區發展辦公室、舊金山 藝術委員會和「社區願景」於23日聯合宣布，向舊金山非牟利機構提供超過310萬元的「非牟利永續發展倡議」財政援助。

這筆補助資金將幫助為社區服務的非牟利機構收購物業、搬遷或翻修設施，穩定和維護了非牟利機構的運作，促進舊金山經濟復甦。市府表示，這些非牟利機構幫助市民獲得可負擔房屋、促進就業聯系、滿足最弱勢居民的基本需求，並發展無障礙的藝術和文化規畫。

有資格獲得財政援助的非牟利機構可申請以下四類支持。

•收購和租賃：220萬元用於收購新的非牟利物業空間。一個非牟利機構最高可獲得100萬元用於收購商業房地產或進行55年以上的租賃。

•搬遷和翻修：在租賃期為三年或三年以上的場所，提供每個非牟利機構高達7萬5000元的搬遷和／或翻修費用。總額度為67萬5858元。

•社區基石：25萬元用於支持非牟利機構建造100%可負擔房屋發展項目。

•科技援助：「社區願景」將培訓非牟利機構的技能，幫助非牟利機構更好地瞭解和評估物業購置機會、談判租賃和保財務規畫。

有興趣申請財政援助的非營利機構，可訪問網頁communityvisionca.org/sfsustainability獲得更多詳情。兩場資訊會議的時間分別是12月3日下午5時和1月6日上午10時。財政援助申請，從即日起至2021年1月29日中午12時結束。

過去三年半，舊金山的「非牟利永續發展倡議」支持59個機構，以1237萬元獲得了物業的所有權和穩定租賃，平均租賃期達到7.1年。12個非牟利機構已經獲得了永久性物業，包括支持青年、長者、移民、家暴 倖存者、藝術家和殘疾人士的機構。

舊金山有6600個非牟利機構。在舊金山，大約每14名員工中，就有一人在非牟利機構工作，服務於4萬9000個工作崗位。其中，包括37%的醫療和社會援助工作者、64%的教育 服務提供者、21%的藝術和康樂工作者。

2019-2020財年，市府對舊金山非牟利服務和資源的財政投資總額超過9億9500萬元，支持市民獲得醫療健保、住房、法律援助、諮詢、工作培訓、藝術教育、兒童保育和其他重要服務資源。