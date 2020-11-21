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挺小商業 「加州重建基金」提供10萬元貸款

記者黃少華／沙加緬度報導
州長紐森期望小商業通過「加州重建基金」貸款獲得保持營業的能力。（州長辦公室直播視頻截圖）
州長紐森期望小商業通過「加州重建基金」貸款獲得保持營業的能力。（州長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）20日宣布成立「加州重建基金」（California Rebuilding Fund），為受「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情影響的小商業提供期限靈活、利息可負擔的貸款和免費諮詢服務。

紐森說：「確保小商業獲得資金，將有助於刺激整個加州的經濟增長，並支持小商業主比以往任何時候都更努力地工作，以保持商業開放營業。」

「加州重建基金」根據州長「商業和就業恢復工作組」的建議而設立，並尋求在全加州範圍內公平分配資金。

「加州重建基金」採取公私合營的方式運作。這項基金向富國銀行、第一共和銀行、Grove基金會、Kapor中心、Panta Rhea基金會、部分個人募集私營資金。加州基礎設施和經濟發展銀行（IBank）向社區發展金融機構（CDFI）提供2500萬元錨定承諾金（anchor commitment）以及5000萬元擔保分配金（guarantee allocation）。

小商業需要與社區發展金融機構（CDFI）合作，方可獲得額度最高達10萬元的貸款。這些貸款旨在支持那些正在調整業務、並面臨前期或持續費用支出的小商業，幫助他們安全運營。一般情況下貸款的還款期為60個月。前12個月僅需支付利息。利率為4.25％。

根據屋崙社區發展金融機構執行董事波特（Robert Porter）早前的說法，欲取得貸款的小商業必須滿足以下條件：2020年3月前公司全職員工人數不多於50人。年營收少於250萬元。至少在2019年營業滿9個月。2020年1月以來，受疫情直接影響，營收至少下降了25％。公司沒有申請破產。過去36個月內，沒有贖回或止贖。小商業主沒有未支付的子女撫養費。

小商業主在申請貸款時需提供下列文件：企業所有權清單，包括持有公司至少20％股權的所有人姓名、地址、社會安全號碼或雇主識別號、所有權比例、附照片的身分證件。能表明企業受到疫情影響的簽名文件。至少3個月的銀行月結單或其他收入證明。2019年的聯邦稅表。企業成立的法律文書（例如商業地點、註冊和／或利益沖突條款等）。個人擔保。

小商業主即日起可以登錄網站www.CALoanFund.org申請貸款。

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