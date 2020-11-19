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金山市府腐敗案延燒 綠源再生涉百萬行賄諾魯

記者李晗╱舊金山報導
諾魯案持續擴大，最新捲入的是綠源再生公司。（本報檔案照片）
諾魯案持續擴大，最新捲入的是綠源再生公司。（本報檔案照片）

舊金山市府腐敗案調查持續擴大，最新捲入的是垃圾回收公司綠源再生（Recology）的前任公司高層，涉及超過百萬的金額用於賄賂前市府工務局的局長諾魯（Mohammed Nuru）。

綠源再生是舊金山居民熟悉的公司，因為該公司與市府簽署合同，負責本地居民日常的垃圾清理回收。聯邦司法部最新披露的起訴書中顯示，綠源再生的前政府關係經理吉斯提（Paul Fredrick Giusti）被控賄賂和洗錢，從而讓公司在市府合同中獲利。

根據起訴書的內容，綠源再生通過將資金轉入一些非盈利機構，同時非盈利機構再利用資金為公務機關等舉行「假日派對」，來實現「討好」官員的目的。因為工務局局長諾魯在垃圾回收合同中有很高的話語權，因此他也就成為的重要的賄賂對象。

像是綠源再生想要在回收居民垃圾的過程中升價，那麼就會通過上述的方式或者是其他間接方式賄賂，最終達到目的。司法部的措辭中也使用了「沒有疑心的公眾」一詞，指的就是市府簽訂合同的時候升價，最終支付的也就是納稅人所交的錢。

另外起訴書中也提及，綠源再生也曾經為了討好諾魯，直接聘用了諾魯的兒子，以及提供實習機會。但是後來也因為可能涉及的利益衝突，諾魯的兒子被解僱。

吉斯提現年64歲，將於月底首次出庭應訊。如果被法官判定罪成，最高可判30年監禁以及罰款。

舊金山腐敗案持續在擴大中，此前已經有多個局級官員以及華埠的商界人士捲入其中同時被聯邦起訴。

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