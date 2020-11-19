金山市府腐敗案延燒 綠源再生涉百萬行賄諾魯

諾魯案持續擴大，最新捲入的是綠源再生公司。（本報檔案照片）

舊金山 市府腐敗案調查持續擴大，最新捲入的是垃圾回收公司綠源再生（Recology）的前任公司高層，涉及超過百萬的金額用於賄賂前市府工務局的局長諾魯（Mohammed Nuru）。

綠源再生是舊金山居民熟悉的公司，因為該公司與市府簽署合同，負責本地居民日常的垃圾清理回收。聯邦司法部 最新披露的起訴書中顯示，綠源再生的前政府關係經理吉斯提（Paul Fredrick Giusti）被控賄賂和洗錢，從而讓公司在市府合同中獲利。

根據起訴書的內容，綠源再生通過將資金轉入一些非盈利機構，同時非盈利機構再利用資金為公務機關等舉行「假日派對」，來實現「討好」官員的目的。因為工務局局長諾魯在垃圾回收合同中有很高的話語權，因此他也就成為的重要的賄賂對象。

像是綠源再生想要在回收居民垃圾的過程中升價，那麼就會通過上述的方式或者是其他間接方式賄賂，最終達到目的。司法部的措辭中也使用了「沒有疑心的公眾」一詞，指的就是市府簽訂合同的時候升價，最終支付的也就是納稅人所交的錢。

另外起訴書中也提及，綠源再生也曾經為了討好諾魯，直接聘用了諾魯的兒子，以及提供實習機會。但是後來也因為可能涉及的利益衝突，諾魯的兒子被解僱。

吉斯提現年64歲，將於月底首次出庭應訊。如果被法官判定罪成，最高可判30年監禁以及罰款。

舊金山腐敗案持續在擴大中，此前已經有多個局級官員以及華埠 的商界人士捲入其中同時被聯邦起訴。