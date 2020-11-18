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金山騎士撞傷90歲婦肇逃 警公布照片緝兇

記者李晗╱舊金山報導
機車騎士撞倒老婦人之後逃逸。（金山警方供圖）
機車騎士撞倒老婦人之後逃逸。（金山警方供圖）

上周舊金山發生一起交通事故，疑似一名機車騎士撞倒了一名高齡90歲的白人老太太之後逃逸。老太太傷重送醫搶救，目前狀況不明。

警方在10月17日周二時公佈現場疑犯的照片，呼籲大眾提供線索協助破案。案發時間是上周三11月11日下午3時左右，90歲的老太太在舊金山Diamond Heights社區的Diamond Heights大道和Duncan街過馬路時，被一輛摩托車撞倒。肇事機車騎士隨後逃逸。受害老太太受傷嚴重送院。

金山警局的交通事故調查組（Traffic Collison Investigation Unit）在調查過程中查看附近了攝像，同時也訪問了現場目擊的人士之後，確認疑犯以及涉案的機車，並且公布照片。

照片中可見，嫌犯帶著頭盔，穿著棕色的外套，機車車身是紅色。警方也呼籲附近的居民如果有錄像和其他線索，也可以提供給警察。民眾可以匿名提供消息，撥打電話1-415-575-4444 或者發送短信「Tip」到TIP411，以短信方式爆料。

此外，臨近節假日，金山警局也公佈了最新的放入室盜竊以及車輛爆竊的宣傳視頻。其中的小貼士包括：如果將車輛停放在屋外（車庫外）的話，不要將貴重物品放在車輛內，同時也不要把車庫房門的開關遙控放在車內。如果節假日將要離開家遠行，記得要將車庫門從內部上鎖。屋主們也可以考慮安裝攝像頭，不僅可以威嚇盜賊，錄下的視頻也能夠為警方提供線索。

視頻地址：https://vimeo.com/477012071

機車騎士撞倒老婦人之後逃逸。（金山警方供圖）
機車騎士撞倒老婦人之後逃逸。（金山警方供圖）

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