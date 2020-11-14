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控制校園疫情 史丹福推監視檢測計畫

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學8月正式推出「Health Check」計畫，可準確監控校園疫情。（史丹福大學提供）
史丹福大學8月正式推出「Health Check」計畫，可準確監控校園疫情。（史丹福大學提供）

新冠病毒第二波疫情恐再起，史丹福大學推出兩個創新工具，同時可達到監視檢測計畫，提供校園社區穩定的訊息。不僅保護校園，同時也提供了靈活性，可讓社區了解目前開放狀態，替學生、員工返回校園提供了決策的依據。

這項監視檢測計畫由史丹福醫院助理教授暨戰略健康創新計畫總監普里（Rajan Puri）負責執行。普里早在今年1月下旬、2月初時，就預測到疫情將擴散，且病毒很快地就會抵達校園，因此開啟了這項計畫。

普里表示，需要一種新的篩查監控系統，且系統是自動化的，可以迅速擴展到整個校園社區。當時疫情剛起，許多資料都不像現在一樣容易取得，普里聯絡了聯邦疾病控制與預防中心，並取得了相當多資料，成為計畫的背景資料。

史丹福大學環境健康與安全副教務長弗爾（Russell Furr）表示，一般公司或醫院的出入口數量不多，只要在出入口設置檢查站即可。但史丹福大學的校園非常大，且同時還有醫院，如果要在廣泛的校園內有效檢測出確診者，勢必要使用創新的方法。

於是史丹福大學8月正式推出「Health Check」計畫，透過簡化的用戶界面，直接讓用戶針對症狀、檢測、最近的旅行、隔離狀態等進行填寫，同時也能匿名發布暴露狀態讓其他用戶知道保持安全距離等。

「Health Check」自8月實施以來，已收到總共60萬人次用戶回報的內容，平時工作日單日約有7500人次、周末約2400人次，效果相當好。隨著第二波疫情即將出現在灣區，史丹福大學表示，透過「Health Check」計畫，將持續監控廣大的校園疫情狀態，也將隨時可以關閉或開放校園設施，調控人們進出活動範圍。

史丹福醫院助理教授暨戰略健康創新計畫總監普里（Rajan Puri）。（史丹福大...
史丹福醫院助理教授暨戰略健康創新計畫總監普里（Rajan Puri）。（史丹福大學提供）

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