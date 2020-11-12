史丹福創新冠疫情預測模型 掌握9800萬人移動

史丹福大學團隊建立了一個新的電腦模型，研究出全國9800萬人每天移動的狀況。（史丹福大學提供）

新冠病毒疫情 轉壞，不少人擔心第三波疫情又要爆發。史丹福大學 團隊建立了一個新的電腦模型，研究出全國9800萬人每天移動的狀況，並可預測出新冠病毒在城市傳播的狀態，透過模型，除可找到「超級傳播者」外，也能詳細敘述出人們如何因為移動而傳播病毒。

這項研究由史丹福大學電腦科學家萊斯克歐菲克（Jure Leskovec）及史丹福人文科學院社會學教授格魯斯基（David Grusky）共同負責，除電腦模型外，研究重點特別在於解決少數族裔及低收入 家庭感染遠高於一般人的問題，並提出了新的解決方法，研究刊登在本月10日的「自然期刊」上。

格魯斯基表示，過去人們認為這些人群容易感染的原因是「醫療不平等」所致，但研究整合了人口統計學後可以發現，流動性的移動模式也會導致人群遇病毒的風險大幅度提升。

舉例來說，大多數「超級傳播者」都出現在小商店、餐廳、健身房和咖啡店，尤其長時間待在室內的人，傳播速度最快，而這些容易感染的人群，就是店家的服務生或工作人員。

研究指出，少數族裔和低收入家庭的工作必須離開家，且通常工作地點都是狹小室內或店家，而收入較高的人則可以在家工作，選擇送貨到家、送餐到家，出門消費選擇較寬敞又乾淨的，這也造就了兩種人群感染率不同。

這項研究透過人口數據及人口統計學得到人們移動的路徑，也能預測若多少人口在外移動，可能會影響疫情的狀態等模型變化，並能將數據提供地方政府官員，作為是否關閉或開放店家營業等政策決定。