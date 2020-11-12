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史丹福創新冠疫情預測模型 掌握9800萬人移動

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學團隊建立了一個新的電腦模型，研究出全國9800萬人每天移動的狀況。（史丹福大學提供）
史丹福大學團隊建立了一個新的電腦模型，研究出全國9800萬人每天移動的狀況。（史丹福大學提供）

新冠病毒疫情轉壞，不少人擔心第三波疫情又要爆發。史丹福大學團隊建立了一個新的電腦模型，研究出全國9800萬人每天移動的狀況，並可預測出新冠病毒在城市傳播的狀態，透過模型，除可找到「超級傳播者」外，也能詳細敘述出人們如何因為移動而傳播病毒。

這項研究由史丹福大學電腦科學家萊斯克歐菲克（Jure Leskovec）及史丹福人文科學院社會學教授格魯斯基（David Grusky）共同負責，除電腦模型外，研究重點特別在於解決少數族裔及低收入家庭感染遠高於一般人的問題，並提出了新的解決方法，研究刊登在本月10日的「自然期刊」上。

格魯斯基表示，過去人們認為這些人群容易感染的原因是「醫療不平等」所致，但研究整合了人口統計學後可以發現，流動性的移動模式也會導致人群遇病毒的風險大幅度提升。

舉例來說，大多數「超級傳播者」都出現在小商店、餐廳、健身房和咖啡店，尤其長時間待在室內的人，傳播速度最快，而這些容易感染的人群，就是店家的服務生或工作人員。

研究指出，少數族裔和低收入家庭的工作必須離開家，且通常工作地點都是狹小室內或店家，而收入較高的人則可以在家工作，選擇送貨到家、送餐到家，出門消費選擇較寬敞又乾淨的，這也造就了兩種人群感染率不同。

這項研究透過人口數據及人口統計學得到人們移動的路徑，也能預測若多少人口在外移動，可能會影響疫情的狀態等模型變化，並能將數據提供地方政府官員，作為是否關閉或開放店家營業等政策決定。

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