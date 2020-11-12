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聖荷西警方出勤錄影畫面 市議會可要求公布

記者江碩涵／聖荷西報導
聖荷西市長李卡多希望提高警方透明度與問責制。（翻攝自聖荷西記者會）
聖荷西市長李卡多希望提高警方透明度與問責制。（翻攝自聖荷西記者會）

警方執法爭議不斷，聖荷西市議會10日通過新的程序，讓議會可以要求市府經理公開發布警方具「特殊公共利益」的影像畫面，尤其警方使用的穿戴式攝影機畫面，這些畫面不再由警方擁有最終決定權，而是由市府經理所領導的市府律師辦公室做出決定。

聖荷西市長李卡多表示，今年6月市府就提出這提案，希望提高透明度與問責制的好處，同時也能提高大眾對警察的信任，並在警察保護社區的工作中建立更好的社區夥伴關係。

市議會通過新政策，未來市議會可以指示市長直接報告、揭露警方執法過程的穿戴式攝影機畫面，畫面的最終發布決定權不在警方，而是由市府經理領導的市府律師辦公室做出最終決定。

新政策實施前，李卡多就曾與警方針對攝影機畫面有所爭執。當時因為非裔男子佛洛伊德死亡案件，市區有多起抗議，事後李卡多要求警方公開5月底、6月初市區警民對峙影片，警方始終不給，理由是要先內部調查，之後在市府強力要求下，警方才給一些片段，但仍要求市府必須建立「一致的程序」才能公布畫面，此事件也導致市府與警方的對立。

議會通過新政策後，警方必須發布事件發生前至少十分鐘的畫面，若發布畫面耗費太多警力，警方可以發布三個完整清晰的畫面，來作為影像證據。

華裔市民張國維表示，警方的確需要提供畫面，這不僅是保護市民，其實也能保護警方自己，有些事件透過畫面一目了然，大眾也能做出好的評斷，他贊成此法案通過。

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