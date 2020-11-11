加州康曲柯士達縣疫情惡化 倒退至紅色層級

加州代理衛生總監潘靄醫師呼籲公眾嚴格執行衛生指南，以避免疫情惡化。（州府直播視頻截圖）

加州 代理衛生總監潘靄醫師（Dr. Erica Pan）10日下午宣布「加州更安全經濟藍圖」新一輪的層級調整。舊金山 灣區的康曲柯士達縣（Contra Costa）因疫情惡化，從第三層「適度傳播」（橙色）倒退至更嚴格的第二層「實質性傳播」（紅色）。

康縣衛生服務局（CCHS）宣布，13日（周五）開始以下商業和活動受到限制：

•室內經營的零售商店須將最大進入人數縮減至容量50%或100人，較低者為準；

•室內購物中心減少進入人數，並將室內美食廣場人數減少至容量25%或100人，以較低者為準；

•辦公室員工必須遠程工作；

•高等教育機構保持課堂和學生聚集人數控制在容量25%或100人，較低者為準；

•健身 房和健身中心須將室內人數縮減至容量10%。

•公共室內游泳池關閉；

•家庭康樂中心（如保齡球館）關閉室內活動，遊樂園不能運營；

•禁止大多數戶外現場戲劇、音樂或藝術表演。

但是，中、小學校按加州和地方衛生指南重開課堂面對面授課，以及戶外運動場的開放，都不受影響。

10日當天的COVID-19數據顯示，康縣過去7天的日均新增病例數為5.3例，連續第二周高於橙色層的允許範圍。這促使康縣重新進入紅色層級。

康縣衛生局數據顯示，當地病例呈驚人上升趨勢。8日（周日）一天內，有46人因感染住院治療，這是自9月以來單日總數最高的一天。基於這些數據，上周發布的新衛生令恢復對一些商業和活動的限制，包括減少室內宗教、餐館堂食和室內電影院人數，關閉酒吧，棋牌室只許戶外營業。

舊金山灣區其它8縣的層級暫未發生變化。

舊金山縣位於最寬鬆的黃色層，蘇諾瑪縣位於最嚴格的紫色層，蘇拉諾縣位於紅色層，聖馬刁縣、馬連縣、阿拉米達縣、納巴縣、聖他克拉拉縣位於橙色層。

潘靄宣布，含康縣在內，加州共11個縣倒退至更嚴格的層級。

沙加緬度縣、聖地牙哥縣、史丹斯勞縣（Stanislaus County），從紅色倒退至紫色層；康曲柯士達縣、聖他克魯茲縣（Santa Cruz）、普萊賽縣（Placer）、艾瑪多縣（Amador），從橙色層倒退至紅色層；莫多克縣（Modoc）、錫斯基尤縣（Siskiyou）、崔尼蒂縣（Trinity），從黃色層倒退至橙色層。

經過本輪調整，紫色層的縣從10個增至13個，紅色層的縣從20個增至22個，橙色層的縣從19個降至17個。黃色層的縣從9個降至6個。