我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

加州康曲柯士達縣疫情惡化 倒退至紅色層級

記者黃少華／瑪蒂尼茲報導
加州代理衛生總監潘靄醫師呼籲公眾嚴格執行衛生指南，以避免疫情惡化。（州府直播視頻截圖）
加州代理衛生總監潘靄醫師呼籲公眾嚴格執行衛生指南，以避免疫情惡化。（州府直播視頻截圖）

加州代理衛生總監潘靄醫師（Dr. Erica Pan）10日下午宣布「加州更安全經濟藍圖」新一輪的層級調整。舊金山灣區的康曲柯士達縣（Contra Costa）因疫情惡化，從第三層「適度傳播」（橙色）倒退至更嚴格的第二層「實質性傳播」（紅色）。

康縣衛生服務局（CCHS）宣布，13日（周五）開始以下商業和活動受到限制：

•室內經營的零售商店須將最大進入人數縮減至容量50%或100人，較低者為準；

•室內購物中心減少進入人數，並將室內美食廣場人數減少至容量25%或100人，以較低者為準；

•辦公室員工必須遠程工作；

•高等教育機構保持課堂和學生聚集人數控制在容量25%或100人，較低者為準；

健身房和健身中心須將室內人數縮減至容量10%。

•公共室內游泳池關閉；

•家庭康樂中心（如保齡球館）關閉室內活動，遊樂園不能運營；

•禁止大多數戶外現場戲劇、音樂或藝術表演。

但是，中、小學校按加州和地方衛生指南重開課堂面對面授課，以及戶外運動場的開放，都不受影響。

10日當天的COVID-19數據顯示，康縣過去7天的日均新增病例數為5.3例，連續第二周高於橙色層的允許範圍。這促使康縣重新進入紅色層級。

康縣衛生局數據顯示，當地病例呈驚人上升趨勢。8日（周日）一天內，有46人因感染住院治療，這是自9月以來單日總數最高的一天。基於這些數據，上周發布的新衛生令恢復對一些商業和活動的限制，包括減少室內宗教、餐館堂食和室內電影院人數，關閉酒吧，棋牌室只許戶外營業。

舊金山灣區其它8縣的層級暫未發生變化。

舊金山縣位於最寬鬆的黃色層，蘇諾瑪縣位於最嚴格的紫色層，蘇拉諾縣位於紅色層，聖馬刁縣、馬連縣、阿拉米達縣、納巴縣、聖他克拉拉縣位於橙色層。

潘靄宣布，含康縣在內，加州共11個縣倒退至更嚴格的層級。

沙加緬度縣、聖地牙哥縣、史丹斯勞縣（Stanislaus County），從紅色倒退至紫色層；康曲柯士達縣、聖他克魯茲縣（Santa Cruz）、普萊賽縣（Placer）、艾瑪多縣（Amador），從橙色層倒退至紅色層；莫多克縣（Modoc）、錫斯基尤縣（Siskiyou）、崔尼蒂縣（Trinity），從黃色層倒退至橙色層。

經過本輪調整，紫色層的縣從10個增至13個，紅色層的縣從20個增至22個，橙色層的縣從19個降至17個。黃色層的縣從9個降至6個。

編輯推薦

加州 舊金山 健身

上一則

灣區9縣新冠疫情 單日新增1443例6死

下一則

郭宗政：有信心川普贏 10志工將去內華達監票

延伸閱讀

世界晚報／加州冠狀病例逼近百萬 感恩節風險升高

世界晚報／加州冠狀病例逼近百萬 感恩節風險升高
加州冠狀病例逼近百萬大關 感恩節升高傳播風險

加州冠狀病例逼近百萬大關 感恩節升高傳播風險
1張圖看疫情：全美破1011萬確診 加州逼近99萬

1張圖看疫情：全美破1011萬確診 加州逼近99萬
疫情趨嚴重 紐森將限制經濟重啟

疫情趨嚴重 紐森將限制經濟重啟
灣區9縣新冠疫情 單日新增1783例、3死

灣區9縣新冠疫情 單日新增1783例、3死
「政客」雜誌預測：加州檢察長、勞工廳長…可能入白登內閣

「政客」雜誌預測：加州檢察長、勞工廳長…可能入白登內閣

熱門新聞

灣區華人反對第16號提案。(Getty Images)

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

2020-11-04 02:30
25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

2020-11-06 02:30
這名灣區Uber司機反對第22號提案，但是提案還是通過了，因為Uber等叫車平台，砸2億元巨款，作為競選經費，務求將提案擊退。(Getty Images)

加州公投結果 16號擱淺 22號過關

2020-11-05 00:25
圖為舊金山的市中心和金融區，前方是海灣大橋。(Getty Images)

向肥貓下手 金山通過全美首創CEO稅

2020-11-05 09:03
李少敏認為加州20號提案如果失敗，加州將長期陷入偷竊、搶掠及暴力罪行中而不見天日。（圖片由李少敏提供）

加州20號提案大幅落後 支持者失望

2020-11-04 02:15
州長紐森警告將有部分的縣倒退至更嚴格的防疫層級。（州長辦公室視頻截圖）

加州疫情再惡化 紐森：部分縣將退至更嚴格防疫層級

2020-11-10 00:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點