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科技買家多 庫存少 灣區房價再漲

編譯組／灣區9日電
高端購買者推動房價上揚，因為他們尋找更大且有庭院，並可在未來長期遠距工作的房屋。(圖取自youtube)
高端購買者推動房價上揚，因為他們尋找更大且有庭院，並可在未來長期遠距工作的房屋。(圖取自youtube)

灣區房屋買家已不再因新冠疫情而對買房觀望，反而採積極態度，在購屋者多、房屋庫存少情況下，9月中價位房屋價格再漲近20%。根據DQNews、CoreLogic數據，灣區9月的單戶中價位房價漲至96萬5000元，已快接近2018年房價水平高峰。

房地產業內人士表示，高端購買者推動房價上揚，因為他們尋找更大且有庭院，並可在未來長期遠距工作的房屋。灣區9縣中，有7縣的房價上漲兩位數百分比。雙康曲柯士達縣9月中價房屋上漲18.6%至75萬元、聖他克拉拉縣上漲15%至133萬元；聖馬刁縣漲12.1%至163萬元，阿拉米達縣漲12.1%至97萬5000元。

春季由於新冠疫情限制與擔憂，降低買房意願，灣區買家在近幾個月進行報復性反撲購房，與去年同期相比，灣區房屋銷售成長33%。調查發現，第三季度有58%新屋與現存房屋是典型美國家庭可以負擔。舊金山與聖馬刁縣房屋仍是全美最難以負擔，僅有9%家庭收入可達中位數13萬元，有能力購屋。

房屋經紀商報告指出，銷售旺盛，求屋若渴的買家搜尋有限的房屋存貨，競購兼具室內和室外空間的理想郊區物業，都是房屋漲價原因。大部分科技公司在家工作，加上股價上漲，都提供科技專業人士更多動力置產或買下他們的第一棟房。此外，房貸利率水平創新低，30年期房貸利率可降至3%以下，更提供買家更多購買力。

東灣房產經紀人協會會長漢德(Tina Hand)表示，阿拉米達縣與康縣房屋庫存創下歷史新低。薩拉度加、庫比蒂諾、洛斯阿圖與南灣其他城市買家也積極購屋。疫情關閉舊金山餐廳、酒吧、戲院以及吸引年輕買家與租客之處，讓舊金山買家離開城市、往郊區找房。

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