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國慶繪畫比賽頒獎 展現台灣之美

記者李榮／密爾比達報導
國慶繪畫比賽今年的主軸是展現台灣之美。（記者李榮／翻攝）
國慶繪畫比賽今年的主軸是展現台灣之美。（記者李榮／翻攝）

加州中文學校聯合會，以及金山灣區中華民國國慶委員會今年聯合舉辦雙十國慶繪畫比賽，7日晚間舉行頒獎典禮，選出幼童組、兒童組、青少年組、社會組各組別前三名，以及佳作，與最佳人氣「網投獎」。

聯合會會長陳亳蕙指出，這次參賽作品251件，參賽年齡從3歳到70幾歳不等，而且還有紐約、德州、夏威夷、加拿大、台灣，甚至歐洲和澳洲的參賽者共襄盛舉，非常熱烈。

陳亳蕙表示，網路投票最佳人氣獎踴躍，總票數達到5萬2093票，可以說是「戰況激烈」。國慶委員會主委王進德也表示，繪畫比賽的主軸是台灣之美，藉著繪畫將台灣的美傳揚到世界各地。大家是在很短的時間内完成了高水準、高人氣的競賽，相當不容易。

「疫情也許限制僑胞參加升旗典禮的人數，但不能限制僑胞參加國慶的熱情。」駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪致詞時指出，經文處會將得獎作品刊登在經文處網站和臉書，讓更多人欣賞。

頒獎典禮由李娜亞老師主持，她帶著小朋友跳舞暖場，並依組別展示出251件參賽作品與成績，得獎者分享作品與創作歷程。一位參典者表示，在他心中台灣所以最美，因為那是外婆住的地方、也是爸爸媽媽的故鄉，所以他畫了今年高齡100歲的外婆。

得獎名單：幼童組前三名依次為：顏楷、柯瓖嬣、周子晨，最佳人氣獎：紀幃馨。佳作：鄭安晴、粟亦梁、朱唯寧、胡凱恩、黃沛晴、龔柏翰、劉凱德、簡邑芳。

兒童組前三名依次為：劉映辰、關愛、葉伃欣。最佳人氣獎：林恩惠。佳作有8名：張緯琪、陳意涵、吳珮瑩、楊詠宣、Huang Ke Li 、Chloe D Oswan、呂讓遙、張凱芯、劉星佑。

青少年組前三名依次為：陳維真、崔呈煦、張瑜庭。最佳人氣獎：吳旼瑾。佳作：劉育綺、楊千萭、郭侑妮、李欣源、壬嘉淇。

社會組前三名依次為：王長寧、鄭羽皙、歐芳如。最佳人氣獎：陳亳雁。佳作：潘宜欣、陳亳雁、張敏君。

北加州中文學校聯合會以及金山灣區中華民國國慶委員會聯合舉辦雙十國慶繪畫比賽。（記...
北加州中文學校聯合會以及金山灣區中華民國國慶委員會聯合舉辦雙十國慶繪畫比賽。（記者李榮／翻攝）

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