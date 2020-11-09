國慶繪畫比賽頒獎 展現台灣之美

國慶繪畫比賽今年的主軸是展現台灣之美。（記者李榮／翻攝）

北加州 中文學校聯合會，以及金山灣區中華民國國慶委員會今年聯合舉辦雙十國慶繪畫比賽，7日晚間舉行頒獎典禮，選出幼童組、兒童組、青少年組、社會組各組別前三名，以及佳作，與最佳人氣「網投獎」。

聯合會會長陳亳蕙指出，這次參賽作品251件，參賽年齡從3歳到70幾歳不等，而且還有紐約 、德州、夏威夷、加拿大、台灣 ，甚至歐洲和澳洲的參賽者共襄盛舉，非常熱烈。

陳亳蕙表示，網路投票最佳人氣獎踴躍，總票數達到5萬2093票，可以說是「戰況激烈」。國慶委員會主委王進德也表示，繪畫比賽的主軸是台灣之美，藉著繪畫將台灣的美傳揚到世界各地。大家是在很短的時間内完成了高水準、高人氣的競賽，相當不容易。

「疫情也許限制僑胞參加升旗典禮的人數，但不能限制僑胞參加國慶的熱情。」駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪致詞時指出，經文處會將得獎作品刊登在經文處網站和臉書，讓更多人欣賞。

頒獎典禮由李娜亞老師主持，她帶著小朋友跳舞暖場，並依組別展示出251件參賽作品與成績，得獎者分享作品與創作歷程。一位參典者表示，在他心中台灣所以最美，因為那是外婆住的地方、也是爸爸媽媽的故鄉，所以他畫了今年高齡100歲的外婆。

得獎名單：幼童組前三名依次為：顏楷、柯瓖嬣、周子晨，最佳人氣獎：紀幃馨。佳作：鄭安晴、粟亦梁、朱唯寧、胡凱恩、黃沛晴、龔柏翰、劉凱德、簡邑芳。

兒童組前三名依次為：劉映辰、關愛、葉伃欣。最佳人氣獎：林恩惠。佳作有8名：張緯琪、陳意涵、吳珮瑩、楊詠宣、Huang Ke Li 、Chloe D Oswan、呂讓遙、張凱芯、劉星佑。

青少年組前三名依次為：陳維真、崔呈煦、張瑜庭。最佳人氣獎：吳旼瑾。佳作：劉育綺、楊千萭、郭侑妮、李欣源、壬嘉淇。

社會組前三名依次為：王長寧、鄭羽皙、歐芳如。最佳人氣獎：陳亳雁。佳作：潘宜欣、陳亳雁、張敏君。