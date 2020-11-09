Google新冠暴露通知 加州擬擴大使用

加州擬擴大使用Google新冠暴露通知應用程式。(圖取自網路)

加州 公共衛生與科技部門宣布，將擴大使用Google與蘋果設計的新冠暴露通知應用程式試用範圍計畫，這項應用程式可通知用戶，是否身處暴露在有新冠病毒感染者的潛在環境。

9月中旬，州府已在聖地牙哥 加大、舊金山 加大開始推出新冠暴露通知應用程式的試點計畫。官員透露，目前計畫將擴增至柏克萊加大、戴維斯加大、洛杉磯加大、聖塔芭芭拉加大、河濱加大等大學。

加州公衛廳代理總監潘靄醫師（Dr. Erica Pan）表示，擴大試點計畫能接觸更大更多元服務範圍的用戶群，藉此評估應用程式技術協助緩減加州新冠擴散的可能性。公衛廳指出，這項應用程式稱為「CA Notify」，當用戶接近新冠病毒陽性感染者時，應用程式會使用藍牙技術通知他們。

CA Notify用戶必須自願開通應用程式，此程式不會透露新冠病毒陽性感染者使用者的確切所在地點，也不會收集、存取或傳輸用戶辨識資料。

除加大系統校園外，CA Notify應用程式也在科羅拉多、內華達州、華盛頓州與俄勒岡州進行測試，這些大學所在地與加州皆隸屬於「西部州公約」（Western States Pact）成員。現約有1萬5000個聖地牙哥加大用戶、5000個舊金山加大用戶使用「CA Notify」應用程式，人數約占兩校師生的一半。

州府官員認為，這個應用程式可能減緩病毒擴散，一旦有人測試為新冠陽性，就可以簡化聯絡追蹤工作。聖地牙哥加大衛生資訊長朗克斯特(Dr. Christopher Longhurst)表示，有越多人使用這個應用程式，病毒擴散速度將能減慢。透過應用程式計畫擴增至其他更多地區，有更多人受益，加州也將更安全。