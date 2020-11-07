聖他克拉拉縣新冠檢測突破百萬 檢測量1天再增1000人次

聖他克拉拉縣公共衛生局總累積檢測人次高達百萬大關，民眾持續進行檢測，有助於聖縣進步到限制更少的框架。（記者江碩涵／攝影）

聖他克拉拉縣公共衛生局6日表示，過去兩周縣每日進行的新冠病毒檢測 量又新增了1000人次，總累積檢測人次高達百萬大關。縣府要求民眾持續進行檢測，除了有助於社區健康，同時也能幫助聖縣再往前進步到限制更少的框架中，更有助於開放活動與工作。

聖縣衛生官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，全國的疫情 目前又開始上升，檢測變得更加重要，能讓人們了解自己的身體狀況，鼓勵所有人都還是要定期檢測新冠病毒，可以透過各個公共檢測站，或是到保險提供的醫療機構進行檢測。

聖縣衛生局表示，過去兩周，每天可進行的新冠病毒檢測數量又再提升1000人次，最高甚至可檢測到9000人次。全縣最近也突破百萬人次的檢測大關，持續檢測對於聖縣進入限制更少的框架有所幫助。

目前聖縣仍在橙色框架中，目前可開放的戶外活動最多僅200人可參與。室內則是最高容納人數的25%或100人，且以人數少的為主。雖然縣府允許室內聚會，但命令仍強烈不建議群聚，尤其是室內群聚，因為與其他家庭長時間聚集，對新冠病毒傳播有特別高的風險。

聖縣表示，目前室內用餐一樣要求人數為可容納人數的25%或100人，餐廳只要達到各種安全要求，室內用餐是被允許的，但室內用餐仍有著極高風險。

聖縣公共衛生局長柯迪（Sara Cody）特別呼籲，不建議高風險人群或經常和高風險群眾接觸者到餐廳室內用餐，因為一旦感染新冠病毒，很有可能轉為重症。

聖縣將於10日起持續在桑尼維爾、莫甘山、薩拉度加、洛斯阿圖斯、聖他克拉拉市舉行檢測，並在聖縣露天市集繼續長期進行檢測及施打流感疫苗 的活動。有興趣者可直接至網頁www.sccfreetest.org查詢並事先預約。