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聖縣遊民旅館 密爾比達市議會3：2投票 放棄興訟

記者李榮／密爾比達報導
密爾比達的「Extended Stay America」旅館的計畫，引起社區爭議，但密市議會投票後決定不提起訴訟。（記者李榮／攝影）
密爾比達的「Extended Stay America」旅館的計畫，引起社區爭議，但密市議會投票後決定不提起訴訟。（記者李榮／攝影）

聖他克拉拉縣府籌備透過「Project HomeKey」計畫，購買密爾比達的「Extended Stay America」旅館為遊民的永久收容處，但因為社區認為政府與溝通不足，引發強烈反彈。密爾比達市長陳理查（Rich Tran）原先計畫要訴諸法律，希望能夠透過訴訟解決旅館成為遊民收容所的問題，不過密市議會開會後，以三票對兩票，決定不採取訴訟。

陳理查指出，該計畫對密爾比達非常不易，密爾比達會失去每年40萬的旅館稅金，而且，計畫一次就長達55年，城市的總損失難以估計。而失去稅金對於城市來說，就等於損失預算，「準備要刪減預算了。」

反對該計畫的草根社區認為，「Project HomeKey」計畫的預定地就在「Safeway」商場、「BevMo!」酒品專賣店的附近，可能會造成社區安全的疑慮；而且，因為預定地就在「BevMo!」不遠處，擔心入住的遊民會買酒後影響安寧與安全。社區民眾曾到「Extended Stay America」的遊民收容所預定地舉牌抗議，並且發動簽名抗爭、表達意見。

縣府統計顯示，聖他克拉拉縣內遊民約有1萬人。縣內有一些旅館準備出售，因此準備購買密爾比達「Extended Stay America」等旅館，資金則從州的特別補助經費補助支應。

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