21號提案落敗 為什麼加州人反對租金控管？

第21號提案落敗，選民投反對票背後原因複雜。(圖取自網路)

加州 是全美最開放的州之一，加州選民有兩次機會可擴大全州性租金 控制，但多數選民兩次都對提案說「不」。今年的21號提案與2018年10號提案皆失敗，顯示選民不願支持租金控管的構想。加州眾議員邱信福表示，租客保護是很難在加州實現的政策，一直未能在州議會通過類似計畫。

根據4日下午票數統計，21號提案遭到近60%選民反對。曾於2018年提出類似內容的10號提案，也遭到近60%選民反對。房東 團體力量遠大於提案倡議人士。此外，民主黨政治人物與傳統左派如工會等，對提案意見分歧。州長紐森不支持任何一項租金控制提案，認為今年的21號提案會損害可負擔房屋供應，並傷害現有租客保護計畫。

然而，近幾年的公開民調顯示，加州人支持租金控制的想法，認為控制租金比其他方法更能解決加州住房問題。但是，一旦租管想法付諸成為提案、放上選票，支持率就會快速下滑。

兩次租金控制提案提出，大多數加州人並未投下贊成票。提案內容都是取消或改變目前全州範圍內的最嚴格租金控制規定禁令，允許城市與郡縣隨後通過當地提案。倡議人士表示，希望各地方政府能調整對房客的保護，因為灣區與洛杉磯所面臨的住屋挑戰，不同於中谷與其他郊區。

但是，投票贊成房租控制的選民、以及賦予市議會能力進行租金控制的選民，兩方意見有差異，增加許多不確定性。21號提案反對者擔心，租金控制可能損害房屋供應，從而導致加州整體負擔能力下降。房東組織則認為，提案允許租金上漲規定不夠嚴格，也不足以保護房客。

反對兩次租金控制提案的房東組織團體「加州公寓協會」執行副會長卡爾頓(Deb Carlton)指出，兩項提案潛在缺失太大，即便組織所做的最初民調也顯示，公眾支持租金控制。