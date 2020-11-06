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舊金山的「川普大廈」 乏人問津

編譯組╱灣區5日電
舊金山人將這棟金融區的大廈稱為「川普大廈」，但其實川普只擁有這項大廈的三成股權。這棟大廈目前正掛牌出售。(Getty Images)
舊金山人將這棟金融區的大廈稱為「川普大廈」，但其實川普只擁有這項大廈的三成股權。這棟大廈目前正掛牌出售。(Getty Images)

舊金山商業時報」5日報導，被舊金山本地人稱為「川普大廈」的一棟高樓大廈目前正在出售，但投資者顯然因為政治敏感而不肯出手，所以缺人問津。

該棟位於金融區加利福利亞街555號的大廈，其實川普只擁有三成股權，所以並非全資擁有。這棟大廈在2016年川普第一次選總統前，公眾都不知道川普是共同持有人。但四年前的選舉使這棟大廈的背景曝光，因此四年來，反川普的示威者不時到大廈門前抗議。

在3日的加州選票上，有一項公投案第15號提案，這項提案要提高商業地產稅。方法是規定商業地稅須按市值繳稅。據富比世雜誌(Forbes)的報導，如果提案獲得通過，這棟大廈的業主(包括川普)每年須多繳1170萬元的地產稅。所以選前經常有抗議者在大廈門外示威，指川普少繳地產稅。

「加利福尼亞555號」高52層，共779呎，建於1969年，當時是舊金山全市最高大廈，也是美西最高的大廈。但現在只是全市第四高，因為新近落成的Salesforce大廈高1070呎，才是全市第一高，第二高是舊金山地標泛美金字塔大廈，第三高是「佛利蒙街181號」。

據舊金山紀事報的報導，現在持有「加利福尼亞街555號」七成股權的是Vornado地產投資集團，這個集團在2007年從一個香港財團手中以18億元購得大廈，而川普則是個地產投資集團的合夥人，因此持有三成股權。

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