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投票踴躍 聖縣投票率料刷新

記者李榮╱聖荷西報導
還是有不少民眾選擇親自前往投票站投票。（記者李榮╱攝影）
還是有不少民眾選擇親自前往投票站投票。（記者李榮╱攝影）

雖然很多人已事先郵寄投票，11月3日大選日還是有眾多選民到投票點遞交選票，或者在投票站親自投票。矽谷所在的聖他克拉拉縣選務處3日上午出現人潮，選務主管蔡芳君（Lillian Tsai）說，今年參與非常熱烈，投票率將飆高。

蔡芳君指出，比起往年，大選日親自至投票站人潮，其實已比往年略少。事實上，聖縣100多萬註冊選民之中，截至2日已超過66萬1000人郵寄投票，亦即選前一天就有三分之二選民已投票。2008年選舉時，86%選民最後實際投票，是聖縣史上最高，今年有可能會創紀錄。

選務處已準備人力在3日加緊計票、核對身分，依往例會工作到午夜。如選擇郵寄投票，只要在3日晚間8時前郵戳寄出，往後的17天之內收到的選票都列入計算。

網路上傳言，沒身分的非法移民也能投票，蔡芳君解釋，現場領票確實不問身份；但是在計票時，會核對是否確實為註冊選民；如果系統內無此人，會被放入臨時選票信封，確定不符合資格則不會被計算。每張郵寄選票也會用人工核對簽名，確認是本人。如果重複投票，多出的選票不但不被計算，名單會送地檢處，因為重複投票是重罪。

選務人員正加緊核對，以及計票。（記者李榮／攝影）
選務人員正加緊核對，以及計票。（記者李榮／攝影）
選務人員正加緊核對，以及計票。（記者李榮／攝影）
選務人員正加緊核對，以及計票。（記者李榮／攝影）
聖縣選務主管蔡芳君指出，這次投票參與度很高，截至選前一天就已經收到三分之二註冊選...
聖縣選務主管蔡芳君指出，這次投票參與度很高，截至選前一天就已經收到三分之二註冊選民的郵寄選票。（記者李榮／攝影）

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