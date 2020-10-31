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封閉7個月 聖他克拉拉市開放公園遊戲區

記者江碩涵／聖他克拉拉市報導
聖他克拉拉市29日正式開放公園遊戲區，遵守防疫指南就能進入遊戲。（廖嘉怡提供）
聖他克拉拉市29日正式開放公園遊戲區，遵守防疫指南就能進入遊戲。（廖嘉怡提供）

自從今年3月新冠病毒疫情發展以來，聖他克拉拉市公園遊戲區就因為防疫指南而關閉，而聖他克拉拉縣已於上月底開放公園遊戲區，不過聖他克拉拉市仍謹慎行事，直至29日才正式開放市內所有公園遊戲區。

聖他克拉拉市長葛來默（Lisa Gillmor）表示，遊戲區對於社區孩子的健康發展相當重要，尤其現在許多孩子沒辦法去學校，必須接受網路教學，能到戶外遊戲、玩耍、學習是相當重要的事，但也需要安全執行才行，很高興能在新的健康指南中重新開放遊戲區。

聖他克拉拉市府表示，公園及娛樂場所的工作人員將持續對遊戲區的設備、表面消毒清洗，並在所有公園、遊戲場內裝上乾洗手設備，以及各種健康、安全標誌，同時也推廣「安全遊戲」的政策，強調雖然可以在公園遊戲區玩耍，但仍要注意保持社交距離、戴口罩、消毒雙手等規定。

南灣媽媽廖嘉怡（Cherry Bracken）表示，到公園遊戲區玩耍對孩子發展身心是很重要的事情，建議可替小孩準備多套衣服，讓小孩放電玩完以後，全身都擦拭沖洗，換完整套衣服再上車，另外也可以選擇早一點的時段，避開下午尖峰期人潮。

社交距離 疫情 防疫

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