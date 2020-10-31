防疫生力軍 加州新實驗室落成 紐森親往剪綵並受測

州長紐森在現場接受了鼻拭子檢測。（圖：州長辦公室提供）

州長紐森（Gavin Newsom）於30日前往南加州 瓦倫西亞（Valencia），為新的加州實驗室剪綵。這個實驗室將從11月起開始化驗「新型冠狀病毒」（COVID-19）檢測 樣本，計畫於2021年3月前完成化驗每天15萬份檢測樣本的目標。這將大大加強加州的檢測能力和減少檢測結果等待時間。

紐森聯同加州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly ）、政府運營廳廳長理查森（Yolanda Richardson），一同參觀了這個提前竣工的實驗室。隨後，紐森在現場接受檢測。

這個實驗室由州府與大型檢測公司PerkinElmer的公私合營，使州府能够在學校、醫療機構和難以接觸的社區進行更多檢測，對社會必要行業員工、聚集的人群和有色人種社區尤其重要，因為他們感染COVID-19的風險更高。由於COVID-19和流感的症狀相似，在流感季節到來之際，居民對檢測的需求預計將在全加州激增。

實驗室的建設耗資2500萬元，已經在南加州創造了300個新的就業崗位。實驗室滿負荷運作時，將最多雇用700人，重點放在加州進行招聘。

根據州府與PerkinElmer的合約，PerkinElmer必須在24-48小時內交出檢測結果。這個時間表對於控制COVID-19的傳播至關重要，有助於及時追踪接觸者，對相關人員進行隔離和檢疫。

實驗室將採用聚合酶鏈反應（PCR）診斷的檢測技術，被認為是檢測的「黃金標準」。州府繼續評估檢測中的新技術突破，是合約中包含了使承包商能够以較低價格採用新技術條款的原因。紐森還表示，州府計畫與多個有夥伴關係的實驗室合作，利用多種科技或模式，以確保加州的檢測能力多樣化。

加州按每天15萬次檢測計算，每次檢測的費用僅為30.78元。而加州每項醫療保險 的平均檢測費用是100元。為了以納稅人最低的成本支持這個實驗室運作，州府將通過一項特殊的計費條款，從醫療保險公司或其他付款人收回成本。

此外，州府與位於舊金山灣區聖馬刁縣柏林甘市（Burlingame）的檢測科技公司Color合作，為實驗室的檢測程式創建前端用戶介面。