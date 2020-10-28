胡佛研究員陳仁宜：16號提案恐惡化族裔對立

胡佛研究院研究員陳仁宜表示，第16號提案恐怕更分化加州族裔問題。（翻攝自反16號提案視訊會議）

距離大選只剩一周，公民團體對各提案做最後衝刺。史丹福大學胡佛研究院研究員陳仁宜（Lanhee J. Chen）表示，第16號提案將使族裔再度成為加州 就業、契約與大學錄取的明確因素，很可能破壞加大系統數十年來運作的錄取程序，提案恐怕更分化加州族裔問題。

陳仁宜27日參加反16號提案華人草根組織視訊會議，加州共和黨領袖夏樂柏（Bob Huff）及其妻子何美湄（Meimei Huff）共同參與；陳仁宜日前曾投書表達他對第16號提案的分析與看法。

陳仁宜表示，自從1996年加大錄取學生時，就不考慮種族、性別、宗教等14項審查內容，錄取改以學業成果、生活經驗等方式進行，有些學校也會考慮殘疾、家庭收入、難民身分、退伍軍人等生活狀態，做為審核條件之一。

他表示，加大曾公布的數據顯示，1996年209號民權法案通過以來，少數族裔就讀加大的狀況並沒有惡化，錄取過程也發揮更多作用，使得加大有更多族裔、更多元的學生。

陳仁宜分析，加大公布統計顯示，西裔生占比從1996至1997年的14%上升至2018至2019年的34%，增加超過一倍，非裔生也從1996至1997年的4%上升至2018至2019年的5%，有所增加；相反地，白人從1996至1997年的42%下降至2018至2019年的22%；亞裔 則維持平盤，1996至1997年約33%，2018至2019年則為36%。

如果單看柏克萊加大 ，可發現西裔學生20多年來從17%成長至22%、亞裔學生從35%成長至45%，而白人學生則從33%下降至24%，整體學生族裔分布趨勢也與全加大相符。

陳仁宜說，從數據顯示，加大的族裔因為1996年209號民權法案更展現了多元的成果，如今第16號提案出現了，但第16號提案想要解決的問題，「實際上並不存在」；提案恐怕更分化加州族裔問題，選民不應該讓錯誤的提案通過。