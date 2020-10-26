我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

反16提案 民調領先 華人團體振奮

記者李榮／灣區報導
最新民調結果出爐，反對16號提案的比例已經為50%。（關曉華提供）
最新民調結果出爐，反對16號提案的比例已經為50%。（關曉華提供）

距離11月3日的投票日只剩幾天，進入最後的衝刺階段。在華人社區中引起熱議的第16號提案，支持提案的一方在最新民調中落後，反對提案的選民已經超過50%。一路奔走反對該提案的華人草根團體心情振奮。核心義工關曉華（Tony Guan）25日指出，對於民調結果，大家目前是處於審慎樂觀的態度，但是沒到最後選舉結果出爐，大家還是不能鬆懈，「要堅持到最後，才是勝利！」

第16號提案要推翻加州1996年通過的第209號反平權提案。不少華人擔心，16號提案獲得通過之後，包括加州大學等公立大學系統，將恢復以族裔平權作為入學的考量因素之一，將影響華裔子弟入學、就業的機會，引起廣大反對的聲音。

而依照加州公共政府研究中心（PPIC）的民調顯示，在上個月時，有31%的選民表示將投贊成票，反對提案的則為47%，另外有22%的選民還未確定。最新的民調結果發現，37%的選民將投票支持，反對提案的有50%，另也有12%的選民還未確定。

關曉華指出，第16號提案本身就是一個種族歧視的提案，公然讓政府在入學、招工的時候，將族裔考量進去，而不是用合格與否來評量。民調的趨勢顯示，反對提案的選民占大多數，也彰顯出大多數的選民在了解提案內容後，發現提案的不合理、愈多人討論提案也愈瞭解提案歧視的本質，「多數選民還是有common sense的！」

他說，對比先前的民調，尚未決定的選民少了約10％。雖然有比較多的比例看來，尚未決定者改變成支持該提案，但反對提案的比例也有增加，令人振奮。然而，這些畢竟都還只是民調，沒有真正去投票都不算數，希望選民一定要去投票，表達出反對的聲音。

義工Grace指出，感謝社區的一路支持，在對方強力的金錢後盾下，反對提案的草根團體相當辛苦。還好社區不離不棄，現在看來提案通過的可能性應該不大。當然還要繼續努力，直到真正的選舉結過出爐。

民調 投票 加州大學

上一則

灣區9縣25日新冠疫情 新增1222例、4死

下一則

聖荷西學生非營利組織 關懷社區長者

延伸閱讀

紓困案選前達協議還有希望！波洛西：談判仍在繼續

紓困案選前達協議還有希望！波洛西：談判仍在繼續
市議員下周提案 要求市府為公校生提供筆電

市議員下周提案 要求市府為公校生提供筆電
為華埠挹活水 佩斯金籲支持A提案

為華埠挹活水 佩斯金籲支持A提案
第16號提案要恢復平權 民調落後

第16號提案要恢復平權 民調落後
贊成RR提案 -- 拯救加州火車

贊成RR提案 -- 拯救加州火車
金山人語／關心川普 還是關心自己？

金山人語／關心川普 還是關心自己？

熱門新聞

死者華翁的女兒（左）獲三年緩刑（Probation），白人女婿（右）因過失殺人罪獲刑六年。（本報檔案照片）

女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿

2020-10-21 00:38
氣象局向灣區發出紅色火警警報，有效期由25日下午至27日清晨，表示灣區期間吹強風，加上草木枯乾，容易引起火警。(Getty Images)

紅色火警、安全斷電 灣區周日晚大停電 21萬人受影響

2020-10-24 22:48
圖中央被圈住的地方，顯示店主拉開自己的T-恤，亮出身上攜帶的手槍。(電視新聞截圖)

華埠遊客被襲 金門幸運餅店主亮槍嚇走歹徒

2020-10-21 00:37
專家表示，衛生規定有其存在的理由。（美聯社）

加州不像其他州病例激增 專家：人人戴口罩奏效

2020-10-19 00:47
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24
對於美國疫情的發展，專家最新的說法是第3個高峰正開始出現；圖中所示，第1個高峰出現在4月底，當時的單日感染人數達到3萬；第2高峰在7月下旬出現，單日感染人數達7萬人；第3個高峰在10月中開始形成，單日感染人數回升至5萬至6萬。(取自ABC新聞)

加州疫情第3峰出現？連兩天確診破4千例

2020-10-21 23:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅

封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅
杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象

杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象
房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%