反16提案 民調領先 華人團體振奮

最新民調結果出爐，反對16號提案的比例已經為50%。（關曉華提供）

距離11月3日的投票 日只剩幾天，進入最後的衝刺階段。在華人社區中引起熱議的第16號提案，支持提案的一方在最新民調 中落後，反對提案的選民已經超過50%。一路奔走反對該提案的華人草根團體心情振奮。核心義工關曉華（Tony Guan）25日指出，對於民調結果，大家目前是處於審慎樂觀的態度，但是沒到最後選舉結果出爐，大家還是不能鬆懈，「要堅持到最後，才是勝利！」

第16號提案要推翻加州1996年通過的第209號反平權提案。不少華人擔心，16號提案獲得通過之後，包括加州大學 等公立大學系統，將恢復以族裔平權作為入學的考量因素之一，將影響華裔子弟入學、就業的機會，引起廣大反對的聲音。

而依照加州公共政府研究中心（PPIC）的民調顯示，在上個月時，有31%的選民表示將投贊成票，反對提案的則為47%，另外有22%的選民還未確定。最新的民調結果發現，37%的選民將投票支持，反對提案的有50%，另也有12%的選民還未確定。

關曉華指出，第16號提案本身就是一個種族歧視的提案，公然讓政府在入學、招工的時候，將族裔考量進去，而不是用合格與否來評量。民調的趨勢顯示，反對提案的選民占大多數，也彰顯出大多數的選民在了解提案內容後，發現提案的不合理、愈多人討論提案也愈瞭解提案歧視的本質，「多數選民還是有common sense的！」

他說，對比先前的民調，尚未決定的選民少了約10％。雖然有比較多的比例看來，尚未決定者改變成支持該提案，但反對提案的比例也有增加，令人振奮。然而，這些畢竟都還只是民調，沒有真正去投票都不算數，希望選民一定要去投票，表達出反對的聲音。

義工Grace指出，感謝社區的一路支持，在對方強力的金錢後盾下，反對提案的草根團體相當辛苦。還好社區不離不棄，現在看來提案通過的可能性應該不大。當然還要繼續努力，直到真正的選舉結過出爐。