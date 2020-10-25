金銀島家暴受害者住房建設 馬世雲到場支持

馬世雲（左三）、鄭藝嫻（右四）、項目建設者和家暴倖存者代表出席參觀活動。（圖片由鄭藝嫻提供）

舊金山建築和景觀設計行業女性專業人士聯盟，為金銀島（Treasure Island）1431 Halibut Court的家暴 倖存者住房項目建設投入時間和專業支持。10月是「家暴意識月」，24日則是「家庭自由建設日」，當天，這些建設者和家暴倖存者代表到場舉行了項目參觀活動。

這些家暴倖存者，是在遭受家暴威脅下被迫還擊以致犯罪而遭到處罰的人，有人被逮捕並被判監禁數十年。雖然法律慢慢改變，允許家暴證據進入法庭重審，但州法有日落條款（sunset clauses），許多情况下無法對年代久遠的案件產生追溯力，使得這些家暴倖存者的法律地位沒有得到改變。

2012年，當時的州眾議員 馬世雲（Fiona Ma）通過立法刪除了日落條款，允許家暴倖存者在法庭重審中重新提交人身保護令，以使原來受到限制的專家證詞和家暴證據產生作用。然而，一些通過重審獲得假釋的女性家暴倖存者沒有得到適當安置，有人還要參加每周30小時的藥物和酒精治療。

於是，名為Five Keys Home Free的項目應運而生，向在加州 監獄服刑25年至40年不等的家暴倖存者提供假釋後的全面服務，包括住房。這是加州首次以這樣的方式向家暴倖存者提供幫助。如今任州財務長的馬世雲24日當天親自到場參觀，對金銀島上的家暴倖存者住房項目表達支持。

Five Keys Home Free項目創始人施瓦茨（Sunny Schwartz）和居民代表戴爾（Rosemary Dyer）也出席了參觀活動。

博愛文化服務中心是項目的參與方之一，中心新任行政主任鄭藝嫻（Ashley Cheng）說：「博愛文化服務中心很自豪能與女性建築商合作，為家暴倖存者提供一個安全、美麗的家園。我們需要一起建立社區，支持一些最弱勢的居民。」

這個住房項目的目標，是在今年底前完成12人居住空間的建設工作。經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）的CityBuild計畫對建築工作進行了技術支撐。