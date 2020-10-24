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為華埠挹活水 佩斯金籲支持A提案

記者黃少華／舊金山報導
華埠餐飲業者取得許可並占用停車位開展戶外用餐，免行政費用優惠延長至兩年。（記者黃少華／攝影）
華埠餐飲業者取得許可並占用停車位開展戶外用餐，免行政費用優惠延長至兩年。（記者黃少華／攝影）

華埠各社團、餐飲業界代表和市議員佩斯金（Aaron Peskin）23日在華埠召開記者會，呼籲各界支持A提案、探討社區安全，並通過舉辦華埠美食節和圖片展來鼓勵公眾回來華埠消費。

佩斯金在發言中強調，如果A提案獲得通過，將為華埠花園角廣場的全面翻修帶來5400萬元資金，這是華埠公共空間史上最大的翻修金額，完成後將給華埠居民生活和華埠社區活動帶來嶄新的環境。但他提到，A提案在11月3日的選舉中需要三分之二多數選民投贊成票才能通過，鼓勵選民積極投票。

佩斯金獲美化華埠行動委員會贈送的紀念照。（記者黃少華／攝影）
佩斯金獲美化華埠行動委員會贈送的紀念照。（記者黃少華／攝影）

華埠商人協會會長李雷綺華（Eva Lee）認為A提案有助於提升華埠安全和清潔，緩解遊民問題。

與會者積極探討了華埠社區安全的問題。聯合維和團創辦人雷千紅（Leanna Louie）提出，華埠應該增加足夠數量的中英雙語警察，有助於增進與商戶和居民溝通來改善治安。永興餅家東主陳永興稱，他的店鋪前日被人剪斷門鎖，華埠不少商舖近期屢屢在深夜被人有組織打破門窗入內盜竊，市府和警方應該重視，社區也要合作應對。

李殿邦（右）和區國雄（左）鼓勵公眾回來華埠消費並支持本地餐飲業者。（記者黃少華／...
李殿邦（右）和區國雄（左）鼓勵公眾回來華埠消費並支持本地餐飲業者。（記者黃少華／攝影）

佩斯金宣布，華埠餐館獲得許可證開設戶外用餐，而占用車位並搭建的臨時設施，免行政收費的時間延長2年。

舊金山中華總商會會長區國雄在發言中，除了支持A提案，還表示如果餐飲業者獲得市府許可證並開設戶外用餐服務，可從商會申請500元補助。

記者會結束後，與會者前往心杏香酒樓二樓參加華埠美食節活動並餐館華埠圖片展，試食各餐飲業者提供的特色美食，宣傳華埠消費。參與此次華埠美食節的商家包括：心杏香酒樓、華盛頓茶餐廳、金門幸運簽語餅店、新蘭亭、康年海鮮酒家、萬壽宮、皇宮酒樓、金花、湘菜館、檳城美食邨。

主持記者會的駐美中華總會館總董李殿邦，邀請餐飲業者就舊金山從27日起提升堂食室內容量至50%廣泛交換意見。他表示，希望此次華埠美食節作為試點，起到良好的推廣作用，日後還可以在德和街和天后廟街等街道舉辦戶外的華埠美食節。

華埠 舊金山 警察

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