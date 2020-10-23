Google被司法部控告壟斷 殃及蘋果

Google為了讓它的搜索引擎，能夠放進蘋果的產品，包括iPhone和iPad，每年支付80億元至120億元給蘋果。(Getty Images)

司法部控告Google ，指它的搜索引擎壟斷網路搜索交通；訴訟可能要拖數月甚至一年，但最終結束時，Google搜索引擎現在的運作方式可能要改變；一項可能的改變愈來愈受華爾街分析師 注意：Google每年支付80億元至120億元給蘋果 ，以便蘋果讓Google的搜索引擎進入蘋果產品，包括iPhone、iPad、以及蘋果筆電和桌面電腦。換言之，Google每年所支付的這筆巨款可能在訴訟結束時不會繼續。

司法部對Google的壟斷批評，集中於Google與其他網路產品所達成、像與蘋果相同的協議，訴訟重點可能就是要逼使Google停止有關的協議。

Google達成搜索引擎協議，主要是與蘋果的協議，以便讓Google的搜索引擎進入蘋果產品，成為蘋果用戶必然使用的搜索引擎；另一項重大協議是，與所有使用Google安卓操作系統的手機公司達成協議，讓Google的搜索引擎成為手機的默認搜索引擎。

以蘋果協議為例，Google透過iPhone和iPad，得以在2019年占據全美36%的網路搜索，以及在全球占據一半的網路搜索。

華爾街的分析師指出，如果訴訟逼使Google不再支付這款巨款給薪果，那麼蘋果的收入就可能受到很大的影響，甚至影響到蘋果的股價。

分析師說，Google停止支付這筆款項，直接影響到蘋果近年重點宣傳的「服務類業務」(Services)；蘋果執行長2017年時說，到2020年，「服務」的收入翻倍，以過去一年的蘋果收入而言，「服務」的收入達452億元，換言之，以Google每年支付120億元計，就等於占服務一年收入的17.7%。

分析師指出，如果蘋果的服務業務少了120億元，就再沒有像現那麼吸引，這就會影響到蘋果的收入增長和股價。