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逆子殺繼父遭警擊斃 聖縣地檢官報告：警察無罪

記者江碩涵╱聖他克拉拉縣報導
密爾比達男子柯德用刀刺傷繼父，並手持兩把刀衝向警察，警察開槍擊斃他，圖為警方開槍前在勸退柯德。（攝自密爾比達警方提供影像）
密爾比達男子柯德用刀刺傷繼父，並手持兩把刀衝向警察，警察開槍擊斃他，圖為警方開槍前在勸退柯德。（攝自密爾比達警方提供影像）

聖他克拉拉縣地檢官發布報告指出，今年6月南灣密爾比達19歲男子柯德（Brandeis Codde）用刀刺傷繼父，且手持兩把刀衝向警察，警察開槍擊斃柯德，全案已調查完畢，警方因迫在眉睫的危險，合法使用致命武器。

患精神疾病的柯德與母親、弟弟和繼父一起住在密爾比達市N.Temple Drive與Golden Hills Drive路口的公寓，6月21日事件當天柯德用刀襲擊繼父，情緒非常緊繃，受傷的繼父和母親躲在房裡，母親報案。

警方到場後，柯德離開公寓，直接面對密爾比達市危機干預小組成員布拉西爾（Nathan Brasil），警方提供的影片顯示，布拉西爾對柯德說，放下刀子出來，我不想傷害你，大家一起解決這個問題。

柯德不理會警察，往另個方向走，另一名警察持有電擊槍（taser），柯德突然又轉向布拉西爾，並大喊「殺了我」，並衝向警員；另一警察立刻使用電擊槍阻止柯德，但柯德續往前衝，直到距離布拉西爾十呎距離時，布拉西爾開了五槍，柯德倒地後送醫，在醫院死亡。

繼父後來對警察說，柯德以前就一直揚言「想要被警察殺死」，柯德也時常在家揮舞刀子，他數不清自己究竟被柯德在家用刀威脅了多少次。

聖他克拉拉縣檢察官貝克（Robert Baker）寫了18頁的報告，20日發布報告指出，患精神疾病的柯德用刀威脅警察，使得布拉西爾陷入困境，別無選擇，只能用致命武器來保護自己。根據聖縣地檢官辦公室調查，執法人員面臨迫在眉睫危險時，可以使用致命武器自保。

警察 槍擊

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