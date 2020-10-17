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聖縣家暴死亡數創25年新低 調查人員卻憂心…

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
聖縣地檢官今年因家庭暴力而死亡的案例有四例，創25年來新低紀錄。（本報資料照片）
聖縣地檢官今年因家庭暴力而死亡的案例有四例，創25年來新低紀錄。（本報資料照片）

聖他克拉拉縣地檢官辦公室16日發布「家庭暴力死亡審查小組年度報告」，縣內因家庭暴力而死亡的案例創下25年來新低紀錄，目前為止四人死亡。雖然人數下降，不過地檢官辦公室的調查人員也指出，很可能是因為疫情導致人們更加不敢報案，案情也很有可能被隱蔽，擔心家庭暴力事件仍會發生。

報告指出，1993年至2009年，聖縣平均每年有12例因家庭暴力而直接死亡。2010年至2019年，每年因家庭暴力直接死亡的案例則降為九例。

今年則是特別的一年，目前為止只有四個案例因家暴而直接死亡。另外，與家庭暴力相關的間接死亡事件也只有兩例，一例是謀殺案件、一例是自殺案件，比起去年的七例，也有所減少。

雖然家暴死亡的數據下降，讓大家相當振奮，不過聖縣地檢官辦公室指出，今年案例特別少，也很有可能是因為疫情緣故，讓受害者更加不敢報案，即便有死亡案例也可能被隱蔽、沒有向上報告而被調查，也因此不能掉以輕心。

聖縣檢察官薩皮羅（James Gibbons-Shapiro）表示，統計數據有助於政策決定，希望透過數據可以了解現實狀況，同時也希望縣內家爆傷亡案例能持續下降，家暴事件的倡議者和受害者也能變得更加強大。

聖縣地檢官辦公室表示，為了打擊家庭暴力問題，聖縣地檢官與三個合作夥伴，包括發展議程辦公室、亞裔美國人社區參與組織（AACI）及矽谷基督教女青年會，共同建立了家庭司法中心。只要是面臨家暴問題的人，都可以找這些單位聯繫，地檢官、警察和其他可提供幫助與支持的人都會協助。

家暴 疫情 警察

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