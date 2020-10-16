舊金山市長催票：急需邁珍進入議會

布里德（左）與邁珍（右）走訪商戶。（記者李晗 / 攝影）

距離選舉剩下不到三周，舊金山 第一區（列治文區）市議員選戰進入最後衝刺階段。15日市長布里德（London Breed）與她所支持的候選人邁珍（Marjan Philhour）一同在區內走訪商戶，並且強調急需（desperately needed）邁珍進入議會。

布里德表示，之所以非常急需邁珍進入議會成為議員，是因為她和邁珍雖然不會在所有事情上都同意彼此，但是邁珍的心和靈魂都在這個社區，幫助社區的居民。她強調，市議會內不能在過多關注那些「瑣碎的政治」（Petty Politics），而是要將重心轉回社區。

目前布里德與議會的關係並不和諧，因為議會內由進步派占主導，而市長則是屬於溫和派的成員。布里德表示，的確，許多議員她並不支持，同時那些議員也不支持她，但是至少像是佩斯金（Aaron Peskin）、余鼎昂這些議員，他們能夠與自己一起工作。

「就算大家有不同，但是大家都是講城市居民的利益放在前，做好的政策決定，」布里德表示。

邁珍曾經擔任布里德2018年的競選顧問，在勝選之後入職市長辦公室擔任資深幕僚，隨後在今年參選。邁珍說，非常榮幸獲得市長支持，推動小商業發展，支持H提案，加快市內的小商業許可審批，減少行政官僚的過程。她也說，自己在兩周前發起了簽字運動要求在列治文區內設立票箱，樂見今年的投票 人數高漲，許多民眾已經投票。