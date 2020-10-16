我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

舊金山市長催票：急需邁珍進入議會

記者李晗／舊金山報導
布里德（左）與邁珍（右）走訪商戶。（記者李晗 / 攝影）
布里德（左）與邁珍（右）走訪商戶。（記者李晗 / 攝影）

距離選舉剩下不到三周，舊金山第一區（列治文區）市議員選戰進入最後衝刺階段。15日市長布里德（London Breed）與她所支持的候選人邁珍（Marjan Philhour）一同在區內走訪商戶，並且強調急需（desperately needed）邁珍進入議會。

布里德表示，之所以非常急需邁珍進入議會成為議員，是因為她和邁珍雖然不會在所有事情上都同意彼此，但是邁珍的心和靈魂都在這個社區，幫助社區的居民。她強調，市議會內不能在過多關注那些「瑣碎的政治」（Petty Politics），而是要將重心轉回社區。

目前布里德與議會的關係並不和諧，因為議會內由進步派占主導，而市長則是屬於溫和派的成員。布里德表示，的確，許多議員她並不支持，同時那些議員也不支持她，但是至少像是佩斯金（Aaron Peskin）、余鼎昂這些議員，他們能夠與自己一起工作。

「就算大家有不同，但是大家都是講城市居民的利益放在前，做好的政策決定，」布里德表示。

邁珍曾經擔任布里德2018年的競選顧問，在勝選之後入職市長辦公室擔任資深幕僚，隨後在今年參選。邁珍說，非常榮幸獲得市長支持，推動小商業發展，支持H提案，加快市內的小商業許可審批，減少行政官僚的過程。她也說，自己在兩周前發起了簽字運動要求在列治文區內設立票箱，樂見今年的投票人數高漲，許多民眾已經投票。

投票 舊金山

上一則

加州13大城市長聯盟呼籲重啟校園 讓弱勢孩子可就學

下一則

司法部提動議 聯邦法官傾向維持原判 不禁微信

延伸閱讀

舊金山公園運動場重開 戶外玩耍仍須戴口罩

舊金山公園運動場重開 戶外玩耍仍須戴口罩
助小商業復甦 布里德、市議員華埠呼籲選民挺F提案

助小商業復甦 布里德、市議員華埠呼籲選民挺F提案
金山市政中心廣場 設戶外投票中心

金山市政中心廣場 設戶外投票中心
金山商業重開 專家：瘟疫尚未結束

金山商業重開 專家：瘟疫尚未結束
金山「移動式」檢測點 掃除社區盲點

金山「移動式」檢測點 掃除社區盲點
金山獲撥款4480萬購買酒店 給遊民232間永久性保障住房

金山獲撥款4480萬購買酒店 給遊民232間永久性保障住房

熱門新聞

回到廣州白雲國際機場之後，Cherry排隊等候進行核酸檢測。（圖片由Cherry提供）

華人從舊金山飛回廣州 隔離14天真難熬

2020-10-13 11:23
房主的兒子談及事件，在鏡頭前哭泣。（電視新聞截圖）

華人房東遇租霸 被迫搬離自家

2020-10-15 03:14
科學家預期的第二波疫情。(Getty Images)

第2波疫情正形成…加州日增確診3300例

2020-10-09 23:17
聖荷西新世紀廣場戶外用餐區遭運動休旅車衝撞，現場一片凌亂。（電視新聞截圖）

聖荷西新世紀廣場戶外用餐區 汽車衝撞8人受傷

2020-10-12 00:12
因為疫情，柏克萊加大學生秋季上網課，學校人流大為減少，城市租房市場也遇冷。（記者劉先進 ／攝影）

學生上網課 柏克萊租房急凍 房東叫苦連連

2020-10-12 03:30
不少華人微信群的招租廣告顯示，月租推出優惠價。（記者劉先進 ／翻攝）

華人房東降價20～40%求出租 癡癡地等

2020-10-12 03:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺