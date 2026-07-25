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中國嘉德拍賣來美 8月2日洛杉磯徵集會

洛杉磯訊
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中國嘉德2026春拍現場。
中國嘉德2026春拍現場。

中國嘉德國際拍賣有限公司1993年成立於北京，深耕中國文物藝術品市場領域三十餘年，是深受廣大藏家青睞的全品類文物藝術品拍賣公司，具有深厚的專業素養以及豐富的客戶資源。2023至2025年連續三年總成交額位居亞洲第二、中國大陸第一。

7月30日、8月2日、8月6日，嘉德團隊將先後奔赴舊金山洛杉磯與紐約進行藝術品徵集。如果期待將手中的藏品上拍變現，可蒞臨徵集現場，嘉德將從專業的角度提供藝術品收藏領域的專業服務與建議。

今年5月於北京舉辦的春季拍賣會，在中國嘉德團隊的努力及眾多藏家的支持下，取得了良好的成績。春拍總成交額16.99億元人民幣，平均成交率81.5%；其中2件拍品成交價過億，20件拍品成交額超過千萬，並創造4項重要拍賣紀錄。這份對中國藝術的共識與信心不言而喻，也讓藝術市場生生不息的活力盡數展現。

中國嘉德與北美收藏界的聯結由來已久：上世紀90年代開啟跨洋對接，2004年4月設立北美辦事處，常態化服務全面升級。早在2007年，嘉德就接受美國波士頓美術館委託拍賣其館藏瓷器與古籍，開創中國拍賣企業承接海外頂級博物館委託的行業先河，上拍精品悉數成交，專業能力獲得北美主流文博機構的權威認可。

這份成熟專業的服務經驗，同樣傾注於每一位藏家的信赖。對海外華人家庭而言，先輩留下的舊藏早已超越資產的意義——它是飄洋過海的文化寄托、是沉甸甸的家族記憶。傳承從來不是封存箱底，當年輕一代接過先輩的托付，讓藏品的價值與故事被更多人看見，本身就是對傳承最溫柔的尊重與成全。中國嘉德所能做的，正是為這些藏品找到更妥帖的歸處。期待與北美藏家相聚現場，共赴2026秋拍之約。

徵集門類：中國古代書畫、中國近現代書畫、瓷器、玉器、紫砂工藝品、金石雅玩、國石篆刻、古典家具、古琴、沉香、木器、地毯、錢幣、郵品、球星卡牌。

舊金山徵集時間：7月30日周四，10:00-12:30 / 14:00-18:00

徵集地點：舊金山機場海濱萬豪酒店二樓San Francisco Airport Marriott Waterfront, 1800 Old Bayshore Highway, 2 nd flr, Burlingame, CA 94010

洛杉磯徵集時間：8月2日周日，10:00-12:30 / 14:00-18:00

徵集地點：洛杉磯蒙特利公園萬怡酒店二樓Courtyard Los Angeles Monterey Park, 555 N. Atlantic Blvd, 2 nd flr, Monterey Park, CA 91754

紐約（敬請提前預約）徵集時間：8月6日周四，10:00-12:30 / 14:00-18:00

徵集地點：中國嘉德北美辦事處505 Park Ave. 4th flr, New York, NY 10022

諮詢電話：+1 212 308 8889；電子郵箱：[email protected]

傅抱石「山鬼」成交價：RMB 16,100,000。
傅抱石「山鬼」成交價：RMB 16,100,000。

精華 FAQ

  • 嘉德團隊將依序前往舊金山、洛杉磯與紐約徵集藝術品，時間分別是7月30日、8月2日與8月6日，方便北美藏家就近參與。

  • 徵集門類包括中國古代書畫、中國近現代書畫、瓷器、玉器、紫砂、金石雅玩、古典家具、古琴、沉香、木器、地毯、錢幣、郵品與球星卡牌等。

  • 嘉德自1993年成立以來深耕拍賣市場，2023至2025年總成交額連續居亞洲第二、中國大陸第一，且早在2004年便設北美辦事處，服務經驗成熟。

舊金山 拍賣 洛杉磯

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