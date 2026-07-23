陳岳雲博士發文 「試論中國式現代化」能實現？

洛杉磯 西來大學陳岳雲博士最近發表一篇「試論中國式現代化」文章，探討什麼是中國式現代化，能否實現以及如何才能實現。

文章分析了現代化社會的基本要素。陳岳雲博士表示，現代化社會就是以知識經濟為主導，依靠電腦、互聯網、機器人、人工智慧等現代技術，以資料為關鍵生產要素，進行柔性化、定製化為主要特徵的生產，追求可持續發展，精神生活豐富和個人有較充分自由的新型發達社會。而中國式現代化，就是根據中國的國情、實情來確定上述現代化要素的界限，要達到的程度和水準。

陳岳雲指出，文章討論了中國式現代化的主要經濟指標，在本世紀中葉，名義人均國民收入(GNI)達到當前發達經濟體人均GNI的平均值。更高的目標，是名義人均GNI達到本世紀中葉時發達經濟體人均GNI的平均值。為了達到低目標，中國要保持約5%名義人均GNI年增長率。為了達到高目標，相關年增長率約7%。低目標應能達到；考慮到人民幣升值潛力，通貨膨脹及人口總數下降等因素，高經濟目前， 仍有望達到。

文章指出中國式現代化的特徵，包括高度民主、自由、高度發達、成熟、 物質生活充裕的市場經濟，高度文明、精神生活豐富多樣，社會治理現代化，人與自然和諧共生以及走和平發展道路。

陳岳雲指出，文章重點討論了中國應該怎麼做，才能在本世紀中葉成為一個高度現代化國家， 包括進一步充分解放思想，實事求是，堅持更廣更深入改革開放政策，堅持以經濟建設為中心；不斷調整、優化經濟結構，建立可持續發展現代化經濟體系，有效、有為與有限的政府，不斷提高生產率，特別是全要素生產率。 不斷完善、發展金融市場，積極培育、支持眾多世界一流民營跨國公司，科學技術的現代化、教育的現代化、決策的民主化、科學化及一個總體和平、穩定、友好的國際環境。

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