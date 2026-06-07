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第五屆「家鄉味」美食饗宴登場， AYC董事會宣誓就職並為社區服務募款

洛杉磯
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亞裔青少年中心（Asian Youth Center，AYC）6月4日晚間於聖蓋博市Grapevine Arbor舉辦第五屆聖蓋博谷美食快閃活動「家鄉味（Taste of Home）」，吸引眾多社區人士齊聚一堂，在品嚐在地特色美食的同時，也共同支持AYC反仇恨服務及多語言緊急食物援助計畫。

當晚活動同時舉行AYC 2026至2027年度董事會就職典禮，由前加州眾議員、現任法官Mike Eng主持宣誓儀式，新任董事會成員正式就職，展現持續服務社區的承諾。

AYC執行長傅美雪（Mabel Fu）致辭
AYC執行長傅美雪（Mabel Fu）致辭

AYC執行長Michelle Freridge致詞, 感謝董事會成員及幹部們所投入的大量時間、籌募的數十萬美元善款及持續為AYC貢獻的專業知識與經驗。他們回饋社區的承諾與領導力是我們所服務青少年的最佳榜樣。

AYC董事會成員皆為無心志工，他們捐獻時間與專業能力，協助AYC實踐組織使命。董事會負責組織治理與監督、籌款工作，以及代表AYC參與社區事務。

前眾議員伍國慶（Mike Eng）主持董事會宣誓儀式
前眾議員伍國慶（Mike Eng）主持董事會宣誓儀式

董事會的領導與支持下AYC以服務超過5000名個人，並通過社區外展與教育活動接觸超過10萬名社區居民。其中87%的服務對象來自低收入家庭。

董事會成員Florence Lin 表示，很高興再回饋AYC, 繼續為AYC 服...
董事會成員Florence Lin 表示，很高興再回饋AYC, 繼續為AYC 服務

現場安排多家聖蓋博谷知名餐飲業者提供特色美食，讓來賓透過美食認識不同族裔文化，也促進社區交流。

AYC 執行長傅美雪、董事會主席楊安立、理事長Florence Lin 、聖蓋博...
AYC 執行長傅美雪、董事會主席楊安立、理事長Florence Lin 、聖蓋博市長Eric L. Chan、蒙特利公園市副市長Henry Lo、艾飛力律師接受媒體採訪。

本屆活動特別邀請資深新聞工作者Frank Shyong，以及即將於聖蓋博谷開設新餐廳Shlap Muan的創辦人Hawk Tea與Sophia Tea參與爐邊對談（Fireside Chat），分享自身創業與文化傳承經驗。

Frank Shyong曾於《洛杉磯時報》服務12年，長期報導聖蓋博谷及洛杉磯縣多元族裔社區，並創立知名Podcast《Asian Enough》。他曾榮獲洛杉磯新聞俱樂部移民議題報導首獎，也是《洛杉磯時報》首位亞裔美國人都市專欄作家。目前經營以美食與移民故事為主題的電子報《Lunch Box》。

AYC表示，本次活動所得將全數投入反仇恨服務及多語言緊急食物援助計畫，協助有需要的家庭與弱勢族群。作為一家501(c)(3)非營利機構，AYC多年來致力於服務低收入、移民及高風險青年，透過符合文化背景語言需求的教育、就業與社會服務，幫助青年克服成長過程中的挑戰，實現個人發展與社區共榮。

主辦單位表示，希望藉由「家鄉味」活動串聯社區力量，透過美食、文化與公益結合，持續促進聖蓋博谷多元族裔間的理解與合作。

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