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華美銀行冠名贊助洛郡立美術館《中國女性時尚：從帝國到現代》大型特展

洛杉磯
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華美銀行（East West Bank）冠名贊助洛杉磯郡立美術館（LACMA）大型特展《中國女性時尚：從帝國到現代（Fashioning Chinese Women: Empire to Modernity）》。展覽將於2026年6月14日至10月12日在LACMA的BCAM二樓舉行。

展覽集結LACMA館藏與華裔收藏家Cherie Lai Mah歷經45年蒐集保存的珍貴服裝，涵蓋來自上海、香港、廣州、新加坡、台灣、曼谷、東京、舊金山與紐約等地的作品，完整呈現中國女性服飾跨越國界與世代的發展軌跡。超過70套珍貴服飾，呈現中國女性服裝從清朝晚期到20世紀現代化過程中的演變，並探討華人女性如何透過服飾展現身份、文化與社會角色的轉變。

展覽特別打造客製化3D列印人體模特兒，由華裔時尚設計師Jason Wu操刀設計臉部與造型，強調中國女性服裝量身訂製的工藝特色；展場空間則由洛杉磯建築事務所Chu-Gooding設計，靈感來自中國傳統四合院。

LACMA表示，展覽從清代寬鬆刺繡長袍，到1930年代貼身旗袍，再到1950年代風靡全球的港式長衫（cheongsam），展現中國女性時尚如何融合傳統工藝與現代美學。展覽也反映中國女性在社會、文化與政治變遷中的角色轉換。

策展人Michaela Hansen表示，過去國際時尚研究多從中國服飾對西方設計的影響切入，但此次展覽則以中國女性自身的創意、韌性與文化傳承為核心，呈現她們跨越全球的生命故事與時尚語言。

展覽內容分為多個主題，包括清末滿漢服飾差異、20世紀初上海等通商口岸帶來的西方影響，1950年代香港融合西方剪裁技術的長衫作品，其中包括建築師貝聿銘繼母張如嫻（Eileen Chang Pei）曾穿著的長衫。展覽也探討新式紡織技術如何改變中國女性時尚，包括機械蕾絲、化學染料與國際化圖案設計等。同步推出專書，收錄大量歷史照片、紡織品、雜誌與海報，並邀請多位學者撰寫專文，深入解析中國現代女性服裝與社會文化之間的關係。不僅呈現中國女性時尚史，更希望讓觀眾看見華人女性在全球化與文化交流中的創造力與影響力。

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