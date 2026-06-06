暢小平俱樂部 6月13日單身餐舞會

AI重點 文章重點整理： 重點一： 暢小平Cindy's Singles舉辦6月13日端午節單身餐舞會。

暢小平Cindy's Singles舉辦6月13日端午節單身餐舞會。 重點二： 活動地點在Almansor Court Ballroom，含速配晚餐與舞會。

活動地點在Almansor Court Ballroom，含速配晚餐與舞會。 重點三：每位50元，前15名女士優惠30元，提供南加州交友機會。

暢小平Cindy's Singles婚姻介紹中心，已成立40年，獲得民眾的認同，6月13日周六晚上7時在Almansor Court Ballroom，舉辦端午節 單身相親大型餐舞會，舞會將製造出溫馨娛樂效果，也能認識來自各地新朋友，餐舞會每位50元，前15名女士每位30元。

擴大交友圈，想結識在南加州 、聖地牙哥 及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加用心經營40年的Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次的中美相親大型餐舞會，現場氣氛溫馨，共度愉快時光。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，7-8點速配，8點晚餐，舞會至凌晨12點，內有大舞池絢麗燈光秀，歡樂氣氛愉快自然，地點： Almansor Court 地址：700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心電話：818-355-0318，地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。