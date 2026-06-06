暢小平俱樂部 6月13日單身餐舞會
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暢小平Cindy's Singles婚姻介紹中心，已成立40年，獲得民眾的認同，6月13日周六晚上7時在Almansor Court Ballroom，舉辦端午節單身相親大型餐舞會，舞會將製造出溫馨娛樂效果，也能認識來自各地新朋友，餐舞會每位50元，前15名女士每位30元。
擴大交友圈，想結識在南加州、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加用心經營40年的Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次的中美相親大型餐舞會，現場氣氛溫馨，共度愉快時光。
當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，7-8點速配，8點晚餐，舞會至凌晨12點，內有大舞池絢麗燈光秀，歡樂氣氛愉快自然，地點： Almansor Court 地址：700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801。
Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心電話：818-355-0318，地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。
活動訂於6月13日周六晚間7時開始，先進行7到8點的速配，接著享用晚餐，之後一路舞會至凌晨12點，讓參與者有充分交流與互動時間。 一般參加費每位50元，主辦單位也提供前15名女士每位30元的優惠。活動以餐舞會形式進行，讓單身者在輕鬆氛圍中認識新朋友。 地點在Almansor Court Ballroom，地址為700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801。主辦單位為Cindy's Singles，電話818-355-0318，另有微信與網站可查詢。
精華 FAQ
活動訂於6月13日周六晚間7時開始，先進行7到8點的速配，接著享用晚餐，之後一路舞會至凌晨12點，讓參與者有充分交流與互動時間。
一般參加費每位50元，主辦單位也提供前15名女士每位30元的優惠。活動以餐舞會形式進行，讓單身者在輕鬆氛圍中認識新朋友。
地點在Almansor Court Ballroom，地址為700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801。主辦單位為Cindy's Singles，電話818-355-0318，另有微信與網站可查詢。
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