「Make Noise Today」學生藝術展登場 近500件作品展現亞太裔青年世代聲音

由Creative Class Collective推動，以「Echoes & Action：The AAPI Soul in a Changing World」為主題的學生藝術展。

展現亞太裔（AAPI）青年對身份、文化、歷史與社會變遷的觀察與回應。今年共有登場 近500件作品。

發起人之一Intertrend總裁Julia Huang表示，「Make Noise Today」致力於提供AAPI青年發聲平台，透過藝術創作讓更多故事被看見、被聽見，進而帶動社會對話與改變。計畫內容包括工作坊、學生競賽、藝術展覽及線上與實體交流活動，並與學校及社區機構合作，擴大青年參與影響力。

Intertrend戰略投資官Tanya Raukko表示：今年學生藝術獎學金競賽吸引全美近500件投稿，涵蓋文學、視覺藝術與表演藝術等類別。參賽學生圍繞年度主題，透過不同形式探索語言、傳統、創傷與世代記憶，以及亞太裔社群在當代社會中的情感與處境。他更感謝贊助商的大力支持，包括MILLER CHILDREN'S AND WOMEN'S HOSPITAL，GOLDEN TV等。

MAKE NOISE TODAY執行總監Michael Vitug表示，展覽現場展出入圍作品，內容融合悲傷、喜悅、文化認同與青年觀點，以大膽且真誠的方式呈現AAPI世代的聲音。主辦方指出，這些作品不僅反映學生個人經驗，也描繪出社區故事與未來想像。

開幕活動中，多位學生創作者也親自上台分享作品與創作理念，包括 Kingsley P.的《Should Be Proud》、Annelesse L.的《The Rain is Here. What are you going to do?》、Sailee C.的《Become Unsung》，以及 Kenneth L.的《Arirang》。

主辦單位表示，希望透過展覽鼓勵青年「Stand Up, Stand Out, and Make Noise Today」，讓更多不同背景與世代的聲音持續被社會聽見。