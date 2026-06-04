H Mart北加州De Anza門市 6月多場抽獎、免費試吃

H Mart將於6月3日至6月30日期間，在其北加州 De Anza門店舉辦顧客感謝活動（見圖）。本次活動旨在感謝顧客長期以來的支持，並透過多項促銷與活動來提升購物體驗，其中包括熱門亞洲食品的特別折扣、免費試吃活動以及抽獎贈禮等內容。

在整個活動期間，H Mart智慧卡會員可享多款人氣亞洲食品的專屬折扣。此外，自6月5日起連續約三個週末將舉辦免費試吃活動，讓顧客有機會品嚐多種亞洲美食，探索全新風味。

顧客亦可參加幸運轉盤抽獎活動，有機會贏取H Mart人氣商品及其他贈品。獎品數量有限，送完即止。若獎品提前發放完畢，活動可能會提前結束。

H Mart代表表示：我們衷心感謝所有持續支持並光顧De Anza門店的顧客。我們將持續提供新鮮優質的商品、實惠的價格與精彩活動，為顧客打造最佳的購物體驗。如需瞭解更多活動詳情，請電H Mart De Anza門店：408-418-1601。

H Mart的智慧卡是免費的會員制度，顧客每消費$1，可累積1點積分，每滿1,000點即可兌換$10超市禮券。會員同時可享專屬優惠與各類活動的參與機會。顧客可於各分店客服中心免費辦理，或透過H Mart手機應用程式線上申請。該應用程式可於Apple Store或Google Play下載，提供便捷的購物工具及每週優惠資訊。