我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

H Mart北加州De Anza門市 6月多場抽獎、免費試吃

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

H Mart將於6月3日至6月30日期間，在其北加州De Anza門店舉辦顧客感謝活動（見圖）。本次活動旨在感謝顧客長期以來的支持，並透過多項促銷與活動來提升購物體驗，其中包括熱門亞洲食品的特別折扣、免費試吃活動以及抽獎贈禮等內容。

在整個活動期間，H Mart智慧卡會員可享多款人氣亞洲食品的專屬折扣。此外，自6月5日起連續約三個週末將舉辦免費試吃活動，讓顧客有機會品嚐多種亞洲美食，探索全新風味。

顧客亦可參加幸運轉盤抽獎活動，有機會贏取H Mart人氣商品及其他贈品。獎品數量有限，送完即止。若獎品提前發放完畢，活動可能會提前結束。

H Mart代表表示：我們衷心感謝所有持續支持並光顧De Anza門店的顧客。我們將持續提供新鮮優質的商品、實惠的價格與精彩活動，為顧客打造最佳的購物體驗。如需瞭解更多活動詳情，請電H Mart De Anza門店：408-418-1601。

H Mart的智慧卡是免費的會員制度，顧客每消費$1，可累積1點積分，每滿1,000點即可兌換$10超市禮券。會員同時可享專屬優惠與各類活動的參與機會。顧客可於各分店客服中心免費辦理，或透過H Mart手機應用程式線上申請。該應用程式可於Apple Store或Google Play下載，提供便捷的購物工具及每週優惠資訊。

加州

上一則

家長擔心大學人文科系難餬口 黃仁勳：有這能力就不怕

下一則

費勁推選區重畫 關鍵席戰果喜憂參半

延伸閱讀

萬華超市法拉盛店明隆重開幕 前200名$10 抵用券 更多驚喜與您分享

萬華超市法拉盛店明隆重開幕 前200名$10 抵用券 更多驚喜與您分享
一店一主題打造台灣味　iTaiwan Foods庫比蒂諾新店開幕

一店一主題打造台灣味　iTaiwan Foods庫比蒂諾新店開幕
美國主流超市引入大量亞洲食物 醬料、冷凍食物和油成長最多

美國主流超市引入大量亞洲食物 醬料、冷凍食物和油成長最多
享美食又能補貼油費 Cracker Barrel推千元抽獎計畫

享美食又能補貼油費 Cracker Barrel推千元抽獎計畫
「天河大賭場」擴建酒店正式動土 五月份隆重推出 $550,000 幸運尋寶現金大抽獎

「天河大賭場」擴建酒店正式動土 五月份隆重推出 $550,000 幸運尋寶現金大抽獎
樂逛亞洲超市

樂逛亞洲超市

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
Costco目前特價後兩瓶只要10.29美元，比別家一瓶還便宜。（記者趙健/攝影）

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

2026-05-27 20:11
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量