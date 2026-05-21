2026第三屆520福浩杯高爾夫邀請賽圓滿落幕！

保羅會長與田主席向Alan及趙峰頒發健康公益推動獎及時代健康人物獎

由美國福浩花旗參主辦的「2026第三屆520福浩杯高爾夫邀請賽」，於南加州著名高端球場 Industry Hills Golf Club Ike Course盛大舉行。吸引來自中美各界企業家、金融界人士、社會菁英、高爾夫愛好者及品牌合作夥伴齊聚一堂，在陽光綠茵間展開一場融合健康理念、友誼交流與品質生活的年度盛會。

美國福浩花旗參董事長Alan戚接受采訪

主辦方美國福浩花旗參董事長Alan戚致辭表示「520」不僅象徵愛與祝福，更代表「愛健康、愛生活、愛家人、愛朋友」的理念，而高爾夫運動所倡導的陽光、自律、耐力與專注精神，也與福浩多年推廣的健康文化高度契合。此次賽事希望透過國際化運動平台，進一步推廣健康生活方式，讓健康理念真正融入現代高品質生活之中。

男子總桿冠軍陳大偉,亞軍 陳少華,季軍張樂

本次賽事場地，作為南加州最具代表性的山地高爾夫球場之一，以其壯闊的球道景觀、高挑戰性的地形設計以及國際級賽事標準而聞名。

女子總桿冠軍 魏曉晴,亞軍費姐Fay Chen ,季軍左茵

經過全天激烈角逐，本屆賽事多項榮譽順利誕生。男子總桿冠軍由陳大偉（David Chen）以低於標準桿3桿、69桿的優異成績奪得，成為全場焦點；陳少華（Stephen Chen）以77桿獲得亞軍；張樂與Jason Shi同為81桿，經後九洞比較後，由張樂獲得季軍。

淨桿冠軍 Nina ，亞軍 Alice 謝 ，季軍 Tiger Law

女子總桿方面，魏曉晴（Jingwei Wei）以80桿摘下冠軍；Fay Chen（費姐）與左茵同為87桿，經細分後由Fay Chen獲得亞軍，左茵獲得季軍。

美國福浩花旗參董事長夫人Abbe 戚頒發最佳揮桿獎

淨桿獎部分，Nina以65桿奪冠；Alice謝與Tiger Law同為66桿，經比較後由Alice謝獲得亞軍，Tiger Law名列季軍。

男子最近距離獎頒獎

此外，男子最遠距離獎由David謝獲得，女子組則由黃敏兒奪下；最近洞獎第9洞得主為Charlie Zhi，第15洞則由杜兵獲得。

當晚舉行的慶功宴同樣精彩，由洛杉磯知名主持人楊洋與崔楠聯袂主持，現場嘉賓雲集，氣氛熱鬧。主辦方特別準備高端花旗參禮盒、高爾夫精品及多項品牌贊助大獎，抽獎環節高潮迭起，掌聲與歡呼聲不斷。

其中，最受矚目的環節為「茅台共聚開啟封壇」儀式。六位嘉賓共同將六瓶茅台酒倒入一壇18年前封存的「40年野山參酒」中，象徵友誼匯聚、情感融合，也寓意時間沉澱價值、健康承載未來。隨後，主辦方邀請現場賓客共同品嚐珍藏參酒，醇厚酒香與參香交融，為晚宴增添濃厚文化與情誼氛圍。

Alan戚與趙峰向贊助商New Century 寶馬公司董事長 Frank 林，南航銷售經理 Daniel曹，頒發感謝獎杯

本屆「520福浩杯」不僅賽事組織專業、活動品質高，更難得的是成功融合健康文化、企業家精神與高品質生活理念，讓賽事不僅是一場競技活動，更成為促進交流與友誼的重要平台。

福浩花旗參公司未來將持續秉持「以健康連結未來」的理念，透過更多高品質活動與國際化平台，推廣健康文化與幸福生活方式，讓更多人認識到健康才是人生最珍貴的財富。主辦方也期待2027年再度與各界好友相聚綠茵，共同續寫「520福浩杯」精彩篇章。