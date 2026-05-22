寶媽轉職蒙特梭利教師 5月27日、6月6日幼教講座

美國首都教育學院目前提供AMS認證教師培訓課程

隨著美國幼教行業長期面臨師資短缺，不少曾因育兒暫別職場的華人 媽媽，開始將目光轉向國際幼兒教育領域。其中，以蒙特梭利(Montessori)教育體系為代表的專業幼教師培訓，正成為部分家庭兼顧職涯與育兒的新選擇。5月27日（周三）1點30分，6月6日（周六）上午10點30分，特別安排幼教就業與創業分析，預約909-465-1370或微信 pennyyang63。

在美國許多寶媽帶娃幾年後都會有相同的困惑，自己還能做什麼？想重返職場，又怕履歷斷層、英文生疏、年齡限制。其實，有一條隱藏職業賽道非常適合寶媽，那就是幼兒教育，尤其是高級國際教師。這條賽道和其他產業正好相反：幼教特別重視觀察力、耐心、情緒穩定度和與家長溝通能力。

美國幼教行業有孩子的媽媽，往往比剛畢業的年輕老師更吃香。她們的實際育兒經驗、處理孩子情緒的能力，在教室裡都是寶貴資本。成熟、穩重、經驗豐富，在這個行業，「有娃」完全是加分。

近年來在美國及國際間受到關注的AMS(American Montessori Society)，美國首都教育，因具備國際認可度與終身有效等特點，吸引不少希望重返職場的女性投入學習。該協會成立至今已有百餘年歷史，是全球知名的蒙特梭利教育認證機構之一。

取得AMS認證後，教師除了可進入幼兒園任教，也可規劃開設家庭幼兒園、從事私人教育或兒童課程設計等工作。部分課程內容還可銜接美國大學學分，作為未來攻讀幼教相關學位的基礎。

課程通常涵蓋數百小時理論學習與幼兒園實習訓練，協助學員在實際教學環境中累積經驗。部分課程以英文授課，同時提供中文輔助教材，方便華語背景學生適應專業內容。