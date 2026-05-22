我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

複製委內瑞拉模式？美起訴卡斯楚極限施壓 BBC分析3走向

SpaceX上市後併特斯拉？分析師預測明年合體

寶媽轉職蒙特梭利教師 5月27日、6月6日幼教講座

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國首都教育學院目前提供AMS認證教師培訓課程
美國首都教育學院目前提供AMS認證教師培訓課程

隨著美國幼教行業長期面臨師資短缺，不少曾因育兒暫別職場的華人媽媽，開始將目光轉向國際幼兒教育領域。其中，以蒙特梭利(Montessori)教育體系為代表的專業幼教師培訓，正成為部分家庭兼顧職涯與育兒的新選擇。5月27日（周三）1點30分，6月6日（周六）上午10點30分，特別安排幼教就業與創業分析，預約909-465-1370或微信pennyyang63。

在美國許多寶媽帶娃幾年後都會有相同的困惑，自己還能做什麼？想重返職場，又怕履歷斷層、英文生疏、年齡限制。其實，有一條隱藏職業賽道非常適合寶媽，那就是幼兒教育，尤其是高級國際教師。這條賽道和其他產業正好相反：幼教特別重視觀察力、耐心、情緒穩定度和與家長溝通能力。

美國幼教行業有孩子的媽媽，往往比剛畢業的年輕老師更吃香。她們的實際育兒經驗、處理孩子情緒的能力，在教室裡都是寶貴資本。成熟、穩重、經驗豐富，在這個行業，「有娃」完全是加分。

近年來在美國及國際間受到關注的AMS(American Montessori Society)，美國首都教育，因具備國際認可度與終身有效等特點，吸引不少希望重返職場的女性投入學習。該協會成立至今已有百餘年歷史，是全球知名的蒙特梭利教育認證機構之一。

取得AMS認證後，教師除了可進入幼兒園任教，也可規劃開設家庭幼兒園、從事私人教育或兒童課程設計等工作。部分課程內容還可銜接美國大學學分，作為未來攻讀幼教相關學位的基礎。

課程通常涵蓋數百小時理論學習與幼兒園實習訓練，協助學員在實際教學環境中累積經驗。部分課程以英文授課，同時提供中文輔助教材，方便華語背景學生適應專業內容。

教師也可規劃開設家庭幼兒園
教師也可規劃開設家庭幼兒園

微信 華人

上一則

每晚睡多久對健康最有益 科學家說了

下一則

手機豎屏短劇熱 好萊塢華人華人影視人才意外受重用

延伸閱讀

高中生半夜搶上課 華母慶幸孩子移民「中國讀書太捲」

高中生半夜搶上課 華母慶幸孩子移民「中國讀書太捲」
華埠中心護士助理培訓 首屆學員畢業

華埠中心護士助理培訓 首屆學員畢業
芝華埠華德小學科學老師 獲金蘋果教學獎

芝華埠華德小學科學老師 獲金蘋果教學獎
舊金山公立教育嚴峻現狀 教材內容過時、學生缺課嚴重…

舊金山公立教育嚴峻現狀 教材內容過時、學生缺課嚴重…
「住學校旁孩子卻進不去」 華人家長焦慮學區分配

「住學校旁孩子卻進不去」 華人家長焦慮學區分配
洛杉磯華人護理協會成立 搭建專業橋樑

洛杉磯華人護理協會成立 搭建專業橋樑

熱門新聞

401(k)退休帳戶，正成為網路犯罪與身分盜竊的新目標。(示意圖取自Pexels.com)

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

2026-05-20 02:20
張克群最近出版新書「我的大半生」，記錄人生半輩子和中國大半個世紀發生和經歷的那些難忘事與有趣人。照片背景院墻上是張克群用老舊CD做成的抽象藝術品。（記者楊青／攝影）

想念古建築 高曉松83歲母親張克群要返中養老

2026-05-17 02:19
持綠卡31年的女子在LAX入境時被拘留，面臨遣返。（示意圖取自Pexels）

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

2026-05-17 15:49
一名美食網紅在社群媒體貼出收據，顯示她在比佛利山某餐廳用餐時，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費。（示意圖取自Pexels網站）

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

2026-05-21 02:20
有華人在北加州一家知名中餐廳用餐後，因帳單上自動收取18%服務費而感到驚訝。（受訪者提供）

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

2026-05-21 02:19
像Costco或Sam's Club這樣的量販超市，雖然商品單價較低，但若買太多最後吃不完、放到過期，反而造成浪費。（記者子為／攝影）

以為在省錢？ 這7種「節儉」習慣恐讓你變窮

2026-05-18 22:32

超人氣

更多 >
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌
日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足
嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場