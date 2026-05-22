我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

複製委內瑞拉模式？美起訴卡斯楚極限施壓 BBC分析3走向

SpaceX上市後併特斯拉？分析師預測明年合體

TeloYouth「細胞科技與逆齡商機說明會」5月30日登場

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

主打「細胞再生」與整體健康管理概念的TeloYouth，將於5月30日下午2時在Buena Park舉辦「全球細胞科技與逆齡商機說明會」，邀請有興趣的民眾與業界人士參與。活動地點位於6820 Orangethorpe Ave, Suite G, Buena Park。現場將以英文主講，並提供多語言即時翻譯服務，與會者需自備耳機。

主辦單位表示，希望透過本次活動，讓更多亞裔社區了解最新生物科技發展與全球市場趨勢。現場將介紹產品理念、使用方式及市場發展機會，並安排交流時間供與會者提問互動。有興趣者可洽主辦單位Paul J. Kim(Chief Coach)，電話714-732-8477，或至網站TeloHealing查詢更多資訊。

隨著全球生技產業持續快速演進，從維生素、抗氧化技術、幹細胞療法，到近年的外泌體(Exosomes)研究，生物科技正邁向新世代。主打「逆齡科技(Reverse Aging)」概念的TeloYouth，此次將介紹細胞訊號分子(Cell Signaling Molecules)與量子能量(Quantum Energy)等技術應用，並以「長壽革命(Longevity Revolution)」為主軸，分享未來生技產業發展方向。

主辦單位指出，TeloYouth結合細胞訊號與外泌體相關技術，致力於協助人體維持活力與健康狀態。根據主辦單位提供資料，目前已有超過100萬人體驗相關產品，並擁有12項國際認證及多項大學臨床研究支持。此外，產品提供12個月退款保證，客戶保留率達91%。

活動中也將分享實際案例。現年66歲的李姓牧師於近期活動中分享自身經歷。他表示，過去曾長期受胃食道逆流、恐慌症等健康問題困擾，在接觸相關產品後逐漸改善，並開始兼職推廣這項事業。過去4年間，其累積收入已超過100萬美元，目前每月穩定收入超過1萬5000美元。

亞裔

上一則

每晚睡多久對健康最有益 科學家說了

下一則

手機豎屏短劇熱 好萊塢華人華人影視人才意外受重用

延伸閱讀

長島煥麗360 Vibrance 成立週年大會 各界政要與社區友好人士齊到賀

長島煥麗360 Vibrance 成立週年大會 各界政要與社區友好人士齊到賀
Franklin Dental & Braces 5月30日分享微笑日為無保兒童免費看牙

Franklin Dental & Braces 5月30日分享微笑日為無保兒童免費看牙
世界日報50周年放映「造山者」紀錄片 回望台灣半導體世紀賭注

世界日報50周年放映「造山者」紀錄片 回望台灣半導體世紀賭注
大底特律區台灣商會參與國際航太無人機展

大底特律區台灣商會參與國際航太無人機展
易威生醫董事長林翰飛 用半導體思維布局生技

易威生醫董事長林翰飛 用半導體思維布局生技
開心直播5月17日聖蓋博開講 解析「周周贏收租寶」穩健現金流與Alex武「25萬到125萬美金」實戰

開心直播5月17日聖蓋博開講 解析「周周贏收租寶」穩健現金流與Alex武「25萬到125萬美金」實戰

熱門新聞

401(k)退休帳戶，正成為網路犯罪與身分盜竊的新目標。(示意圖取自Pexels.com)

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

2026-05-20 02:20
張克群最近出版新書「我的大半生」，記錄人生半輩子和中國大半個世紀發生和經歷的那些難忘事與有趣人。照片背景院墻上是張克群用老舊CD做成的抽象藝術品。（記者楊青／攝影）

想念古建築 高曉松83歲母親張克群要返中養老

2026-05-17 02:19
持綠卡31年的女子在LAX入境時被拘留，面臨遣返。（示意圖取自Pexels）

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

2026-05-17 15:49
一名美食網紅在社群媒體貼出收據，顯示她在比佛利山某餐廳用餐時，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費。（示意圖取自Pexels網站）

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

2026-05-21 02:20
有華人在北加州一家知名中餐廳用餐後，因帳單上自動收取18%服務費而感到驚訝。（受訪者提供）

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

2026-05-21 02:19
像Costco或Sam's Club這樣的量販超市，雖然商品單價較低，但若買太多最後吃不完、放到過期，反而造成浪費。（記者子為／攝影）

以為在省錢？ 這7種「節儉」習慣恐讓你變窮

2026-05-18 22:32

超人氣

更多 >
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌
日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足
嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場