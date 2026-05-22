TeloYouth「細胞科技與逆齡商機說明會」5月30日登場

主打「細胞再生」與整體健康管理概念的TeloYouth，將於5月30日下午2時在Buena Park舉辦「全球細胞科技與逆齡商機說明會」，邀請有興趣的民眾與業界人士參與。活動地點位於6820 Orangethorpe Ave, Suite G, Buena Park。現場將以英文主講，並提供多語言即時翻譯服務，與會者需自備耳機。

主辦單位表示，希望透過本次活動，讓更多亞裔 社區了解最新生物科技發展與全球市場趨勢。現場將介紹產品理念、使用方式及市場發展機會，並安排交流時間供與會者提問互動。有興趣者可洽主辦單位Paul J. Kim(Chief Coach)，電話714-732-8477，或至網站TeloHealing查詢更多資訊。

隨著全球生技產業持續快速演進，從維生素、抗氧化技術、幹細胞療法，到近年的外泌體(Exosomes)研究，生物科技正邁向新世代。主打「逆齡科技(Reverse Aging)」概念的TeloYouth，此次將介紹細胞訊號分子(Cell Signaling Molecules)與量子能量(Quantum Energy)等技術應用，並以「長壽革命(Longevity Revolution)」為主軸，分享未來生技產業發展方向。

主辦單位指出，TeloYouth結合細胞訊號與外泌體相關技術，致力於協助人體維持活力與健康狀態。根據主辦單位提供資料，目前已有超過100萬人體驗相關產品，並擁有12項國際認證及多項大學臨床研究支持。此外，產品提供12個月退款保證，客戶保留率達91%。

活動中也將分享實際案例。現年66歲的李姓牧師於近期活動中分享自身經歷。他表示，過去曾長期受胃食道逆流、恐慌症等健康問題困擾，在接觸相關產品後逐漸改善，並開始兼職推廣這項事業。過去4年間，其累積收入已超過100萬美元，目前每月穩定收入超過1萬5000美元。