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22屆新絲路中國國際少兒模特兒大賽/魅力模特兒大賽，LA賽區圓滿 落幕

洛杉磯
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日前，第22屆新絲路中國國際少兒模特兒大賽暨中國國際魅力模特兒大賽，洛杉磯賽區總決賽與頒獎典禮，在聖蓋博喜來登酒店盛大舉行。活動由中美華人戲劇聯盟連續第五年主辦，亞美國際與新絲路（美國）超模學院聯合主辦。吸引來自洛杉磯、拉斯維加斯、舊金山、聖地牙哥及西雅圖等多地的106組、逾150名選手同台競技。

本屆賽事延續「雙賽並行」模式，涵蓋少兒組、成人組、親子組及團體組等多個組別。選手們通過Logo服、主題服飾與正式禮服三輪展示，全方位呈現舞台魅力與專業台步。今年新增的團體賽環節，也進一步提升了比賽的觀賞性與團隊合作精神。

中美華人戲劇聯盟創始人，節目主持人- 楊洋接受采訪
中美華人戲劇聯盟創始人，節目主持人- 楊洋接受采訪

評審團由九位業界專業人士組成，包括孫雨婷、李靜、劉嘉南、Tiffany Fan、張子淇、Clara Lobel、王藝霖、Ciel Shi及屈子雲，共同為賽事提供專業評審與指導。

全能藝人劉子豪驚喜現身獻唱
全能藝人劉子豪驚喜現身獻唱

活動當天，華裔全能藝人，曾為成龍簽約藝人的劉子豪驚喜現身，獻唱歌曲，為賽事增添溫馨氛圍。此外，洛杉磯時尚設計師Melin Castell亦到場支持。

本屆頒獎典禮還特別呈現四大品牌時尚發布秀，其中，由知名演員張曉龍擔任共同創辦人及「東方美學文化推薦官」的童裝品牌「原上呦呦」，帶來海外首秀《厵啟東方·溯夢華裳》，融合東方文化與現代童裝設計，展現濃厚國風美學。

品牌「LUCCI LU × COCO約你」則以《Red·綻放》禮服秀詮釋女性力量與優雅風格；15歲華裔青年設計師YOUYOU CHEN推出原創作品《國風洛麗塔》，展現新生代對中國傳統文化的創新演繹；壓軸登場的非遺華服品牌「祥瑞麒麟」以《非遺無界·破界而尚》驚艷全場，巧妙融合中國四大名繡元素與當代時尚語言，展現中華非遺文化的國際魅力。

聖蓋博市議員吳程遠；前蒙特利公園市長林達堅；前蒙特利公園市長、加州平稅局委員候選人繞影凡親臨現場致辭頒獎。美國華人社團聯合會董事會常務主席熊文勝，為中美華人戲劇聯盟核心團隊創始人楊洋、大賽舞台藝術總監王藝霖、大賽執行總監/總導演 Zax Wang、宣傳總監 Jimmy Hope等頒發榮譽證書，表彰對本地文化藝術事業所做的傑出貢獻。

本屆新絲路中國國際少兒模特兒大賽，由Victoria Li榮獲洛杉磯賽區年度總冠軍；Sheri Pan則摘得 「2026中國國際魅力模特兒大賽」洛杉磯賽區年度總冠軍，由上年度冠軍Tiffany Phung親自頒發獎盃與榮譽證書。

此外，Henrietta Ham獲頒「最佳團隊領導獎」；Jaylen Ma、Claire Lim及Na Ling因連續五年參賽，榮獲「五年卓越之星獎」；青年志工Zijun（Tylen）Luo則獲頒「五年青年領導力獎」。

所有在洛杉磯賽區取得優異成績的選手，將於6月7日前往紐約參加全美總決賽。主辦方表示，期待選手們在更大的國際舞台上繼續展現華人新生代的自信與風采。

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