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階進慈善基金會5月24日義診 提供疫苗接種、牙科、中西醫檢查

洛杉磯訊
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階進慈善基金會(Wealth by Health)將於5月24日（星期日）上午9時至下午4時，在柔似蜜社區中心(3936 Muscatel Ave, Rosemead)舉辦免費義診活動，提供成人疫苗" rel="154449">流感疫苗、兒童疫苗接種及多項醫療服務，守護社區居民健康。

本次義診服務項目包括：西醫（內科）、牙科（洗牙、補牙、拔牙）、眼科（視力檢查與配鏡）及中醫（針灸、推拿、拔罐）。現場採排隊登記制，每人限登記一項服務，其餘項目將視現場情況開放。心臟科、泌尿科、腫瘤科及小兒科僅接受預約。

眼科每人每年限領一副處方眼鏡，參加者須攜帶政府核發之附照片身分證件。主辦單位表示，醫療服務將依現場實際狀況調整，恕不另行通知，並保留拒絕服務權利。義診以治療為優先，不接受僅尋求「第二意見」之個案。

階進慈善基金會自2016年成立以來，秉持「人人享有優質醫療服務」理念，長期服務低收入、無保險或保險不足家庭，並透過醫療援助、教育獎助與社區支持計畫，協助居民面對健康、法律與移民等挑戰。

基金會誠摯邀請社會各界捐款支持，共同擴大公益服務，幫助更多有需要的人士。洽詢專線：1-888-996-9985，詳情可瀏覽www.wealthbyhealth.org。

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