極品假期「維京歐洲河流遊輪」全包價限時促銷 送機票

近年來，主打「慢旅行」與「全包式體驗」的河流遊輪，逐漸成為許多旅客規劃歐洲旅遊的新選擇。相較於傳統海洋遊輪許多服務需額外付費，河流遊輪不僅免去天天整理行李與長途拉車的疲憊，更能輕鬆深入歐洲城市核心，享受悠閒舒適的旅行節奏，因此越來越受到旅客喜愛。

看準這股旅遊趨勢，極品假期近日推出「2026 Viking維京歐洲河流遊輪全包價限時清倉大促銷」，主打高品質全包式河輪行程，並祭出多項限時優惠，包括免費歐洲來回機票 、每房贈送200美元船上零用金、每房再折250美元，以及每人僅需25美元訂金等超值方案（部分優惠附條件限制），希望讓更多旅客能以更輕鬆的方式體驗歐洲河輪之旅。

「2026 Viking維京歐洲河流遊輪全包價」限時促銷活動將於2026年5月29日截止，由於河輪船位有限，建議有興趣的民眾提早規劃與預訂。更多詳情可洽極品假期全美免付費電話：1-888-680-5688。

極品假期表示，Viking維京河輪最大的特色，在於幾乎從旅客抵達歐洲的那一刻起，便已享有完整服務。除了專人接送機之外，還包含每日岸上觀光 行程、船上五星級餐飲、美酒饗宴、免費 Wi-Fi，以及午晚餐期間無限供應啤酒與紅白酒等服務。旅客在航程中還能享受每日三餐、下午茶、消夜及24小時點心與飲品供應。

此次促銷也特別精選多條2026年熱門歐洲河輪路線，包括深受旅客喜愛的「多瑙河華爾滋8天」、「萊茵河8天」、「巴黎瑞士12天」以及「大歐洲15天」等經典行程。

其中，「多瑙河華爾滋8天」將於11月18日出發，造訪匈牙利、斯洛伐克、奧地利及德國（見圖）4國，從布達佩斯航行至帕紹，每人2,599美元起；「萊茵河8天」則於11月11日出發，遊覽瑞士、法國、德國與荷蘭4國，從巴賽爾前往阿姆斯特丹，每人2,599美元起；「巴黎瑞士12天」將於11月16日出發，涵蓋法國、德國、盧森堡與瑞士，每人3,499美元起；而適合深度體驗歐洲風情的「大歐洲15天」，則於11月7日出發，橫跨匈牙利、奧地利、德國與荷蘭等國，從布達佩斯航行至阿姆斯特丹，每人4,299美元起。

此外，本次免費機票優惠適用於洛杉磯、舊金山、紐約、休士頓、芝加哥等主要城市出發，其他城市與不同日期也可去電洽詢安排。