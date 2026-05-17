首例聚焦超音波前列腺肥大手術，南加州首家門診日間手術中心成功完成

知名泌尿外科醫生Dr. William Pearce 與中心負責人Dr. Gary Chen

位於橙縣的 MD Anaheim Surgery Center，於5月16日上午順利完成三例 Sonablate® HIFU 高強度聚焦超音波前列腺手術，成為南加州首家於門診日間手術中心成功執行此項療程的醫療機構。此次手術案例的成功完成，不僅展現精準醫療與微創技術的成熟發展，更象徵南加州高端前列腺治療正式邁入全新里程碑。

Sonablate HIFU 為目前國際先進的前列腺肥大，前列腺癌精準治療技術之一，透過高強度聚焦超音波，對目標病灶進行精準消融，在不需傳統大型切口及放射治療的情況下，盡可能降低對周邊正常組織的影響。該技術強調精準醫療理念，同時更加重視患者術後恢復體驗與生活品質。

知名泌尿外科醫生Dr. William Pearce 接受采訪

知名泌尿外科醫生Dr. William Pearce還擅長機器人手術和微創前列腺手術。他表示，隨著精準醫療理念持續發展，也越來越重視患者恢復速度、生活品質及功能保護。Sonablate HIFU 最大特色在於「精準」，醫師可依據患者個別狀況，針對病變區域進行目標性治療，同時盡可能減少對周圍正常組織的影響。對於經專業評估後適合接受此療法的患者而言，這是一項現代化且精準化的微創治療新選擇。

談及為何選擇在 Outpatient Surgery Center 完成治療時，Dr. Pearce 表示，這代表醫療模式正持續升級。未來愈來愈多先進微創技術，將不再侷限於大型住院醫院，高水準門診手術中心同樣能安全且高效率地完成精準治療，為患者提供更舒適、便捷及現代化的醫療體驗。

接受治療的患者接受媒體采訪

在取得患者書面同意後，接受治療的患者亦接受媒體采訪問表示，選擇 Sonablate HIFU，是希望尋找更微創、恢復時間更短、對日常生活影響較小的治療方式，並對現代醫療科技的發展感到安心與充滿信心。

Dr. Gary Chen， MD Anaheim Surgery Center 負責人

項目推動負責人Dr. Gary Chen表示，引入Sonablate HIFU前列腺治療技術，未來醫療發展方向將朝向精準化、微創化以及跨專科整合發展。本次前列腺肥大的手術，全程僅用了40分鐘，手術時間短，無漫長恢復期。未來醫療發展方向將是精準化、微創化與跨專科整合。接受各大保險。

院方表示，未來將持續關注多項前沿醫療領域發展，包括微創治療、AI 輔助醫療、精準影像技術、高階專科整合、再生醫學（Regenerative Medicine）以及新一代 Outpatient Surgery Innovations，期望進一步推動先進精準醫療技術在南加州落地。

該外科中心專注於高品質門診微創手術服務，病患無需住院過夜，並設有四間配備先進醫療科技的現代化手術室。