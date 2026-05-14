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納斯達克上市公司Linkhome Holdings收購房貸銀行Mortgage One Group

洛杉磯
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Linkhome的CEO Bill秦
Linkhome的CEO Bill秦

AI工具讓貸款更為迅速，縮短30天等待週期。納斯達克上市公司Linkhome Holdings日前收購美國房貸銀行Mortgage One Group100%股權，把其AI房地產金融科技擴展到貸款業，縮短人們等待貸款批准的時間，改變房地產市場遊戲規則。該交易預計於6月30日前完成，並於7月1日正式投入營運。

納斯達克上市公司Linkhome Holdings日前收購美國房貸銀行Mortg...
納斯達克上市公司Linkhome Holdings日前收購美國房貸銀行Mortgage One Group100%股權

Linkhome的CEO Bill秦表示，美國房地產市場正進入AI驅動新階段，長期以來，美國房貸產業高度依賴人工審核、紙本文件與繁瑣流程，整體效率相對偏低。AI技術若能有效導入貸款審批與風險分析流程，未來有望大幅縮短貸款核准時間。他們看中Mortgage One15年穩定發展的歷史和在全美影響力，幫助其進一步升級為全國性AI住房金融科技平台，交易完成後將把自有AI系統導入多項核心房貸流程，以提升貸款審批效率、降低人工成本並優化借款人體驗。

Mortgage One Group創始人Jun Choi（右）和Richard...
Mortgage One Group創始人Jun Choi（右）和Richard Tek（左）及Bill秦合影。

Mortgage One Group創始人Jun Choi和Richard Tek表示，他們目前持有覆蓋美國18個州房貸牌照，其中八個州牌照已啟用，同時持有約1800萬美元Warehouse Line of Credit（倉儲信貸額度），具備完整的房貸營運能力。目前雖利率高，但人們依然需要房子，且從歷史角度來看目前利率並不算太差。他們擁有適合不同客戶需求的多元產品，加上Linkhome的Buy First現金購房計畫，將能為購房者提供不同選擇與方案。

本次收購也將進一步推動Linkhome 旗下AI驅動的Cash Offer（現金報價服務）及Buy Before Sell（先買後賣）等核心產品在美國市場擴張。 Bill Qin表示，未來將以Mortgage One Group現有的多州房貸牌照體系為基礎，持續申請更多州牌照，長期目標是建立覆蓋全美的住房金融服務網絡。未來AI不僅能協助消費者找房，更能加速貸款審批流程、提高融資效率，並降低購房過程中的時間成本與複雜度。

Linkhome將同時擁有AI房地產平台、多州房貸牌照、貸款營運能力、Cash Offer金融產品，及AI驅動住房金融解決方案等多項核心能力。未來有望進一步強化其在AI房地產金融科技領域的市場定位，並成為美國住房金融數位化轉型的重要參與者。

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