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鄭博仁律師 提醒加州小費分享爭議

帕薩迪納訊
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加州勞工法的複雜體系中，小費的處理方式往往是雇主與員工之間產生混淆與爭議的主要來源。所謂的「小費分享」或「小費池」(Tip Pooling)雖是服務業常見的慣例，旨在促進團隊合作並平衡尖峰與離峰時段的收入差距，但其合法性嚴格受限於加州勞動法規。任何執行上的偏差，不僅可能構成刑事輕罪，更可能讓雇主面臨嚴重的罰款與法律訴訟。

小費池是指將員工從顧客處獲得的部分或全部小費集中起來，再依據事先約定的公式或既定政策，以公平合理的方式重新分配給參與員工的一種機制。在加州，一個合法的小費池必須符合以下三項要件：參與者必須是員工：小費池僅能由員工組成；資金來源必須是員工獲得的小費：池中的資金必須來自顧客給予員工的小費；雇主或其代理人不得參與分配：雇主或任何具有雇主代理人身份的人員，不得從中獲取小費。所謂「雇主代理人」，泛指有權僱用、解僱員工，或能監督、指揮、控制員工工作內容之人，例如經理或主管。一般來說，經理或主管不得保留或扣留員工應得的小費。然而，若該主管與員工從事相同的工作內容，且小費是顧客直接給予該主管的，則該主管可以參與小費池的分配。

此外，加州雇主可以強制實施小費池制度，這並不違反州勞工法。然而，雇主不得因為員工收到小費而抵扣其時薪，這種行為被稱為「小費抵薪」。加州法律在這方面提供了比聯邦《公平勞動標準法》更嚴格的保障，確保員工能領取全額的州法定最低工資。

在加州，現金小費應允許員工立即取走。若小費是透過信用卡或簽帳卡支付，雇主必須在員工的下一個正常發薪日，將全額小費發放給員工。即使信用卡公司收取手續費或處理費，雇主也無權從員工的小費中扣除這些費用。此外，雇主有法律義務保存所有小費的詳細記錄，並在加州勞工專員辦公室要求時提供查閱。

值得注意的是，雇主不得因員工主張小費權利而進行報復（包括解僱、降職、懲罰等）。若遭遇報復，員工可向勞工專員辦公室提出歧視/報復投訴。

鄭博仁聯合律師事務所中文專線626.570.8888 [email protected]。聯繫電話：626.570.8888；電郵：[email protected]；網站：www.PPRCLaw.com。

免責聲明：此內容僅供一般資訊參考之用，不構成法律建議。每個案件皆獨一無二。關於具體情況，諮詢律師以獲取建議。

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