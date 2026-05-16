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音樂劇花鼓歌全新改編 Aratani劇院盛大上演

洛杉磯訊
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全新改編的〈花鼓歌〉創作團隊陣容強大
全新改編的〈花鼓歌〉創作團隊陣容強大

為迎接創團六十週年，East West Players（EWP，東西舞台劇團）攜手Japanese American Cultural & Community Center（JACCC，日米文化會館），推出全新改編音樂劇《羅傑斯與漢默斯坦〈花鼓歌〉》(Flower Drum Song)，即日起至5月31日在洛杉磯小東京的Aratani劇院盛大演出。此次作品由東尼獎得主David Henry Hwang（黃哲倫）重新改編劇本，並由EWP藝術總監Lily Tung Crystal執導，成為劇團「鑽石傳承季」壓軸大戲，同時也是劇院整修前最後一檔製作。

Richard Rodgers與Oscar Hammerstein的經典歌曲與角色，將在黃哲倫於Mark Taper Forum首次改編後二十多年，再度回到洛杉磯舞台。 在當前身份認同、移民與文化保存等議題備受關注的時刻，黃哲倫為2026年春季重新打造的〈花鼓歌〉劇本，讓美國亞裔得以重新詮釋這部經典作品，並在保留其精神的同時，注入新的深度與視角。

《花鼓歌》自1958年問世以來即被視為少數以亞裔美國人為主角的百老匯經典音樂劇，此次新版則以1960年代舊金山唐人街為背景，重新聚焦移民、身份認同、文化傳承與同化等議題，賦予作品更貼近當代社會的視角。

黃哲倫表示，自己與EWP淵源深厚，十歲時便因母親參與劇團製作而接觸劇場，第一次看到與自己相似的亞裔面孔站上舞台，讓他對未來產生想像，也因此走上劇作家之路。他說，此次能再度與EWP合作修訂《花鼓歌》，別具意義。

導演Lily Tung Crystal則表示，《花鼓歌》是她童年時期極具震撼的一部作品，「能在舞台和銀幕上看見與自己相似的臉孔，是難以言喻的魔幻時刻。」

主辦單位表示，本次演出除一般場次外，特別規劃「口罩專場」、「隨心付費場」及社區座談活動，盼吸引更多觀眾參與。5月23日晚間演出更將提供美國手語翻譯服務，以提升劇場無障礙體驗。5月29日劇團推出特別的社區座談會。

日期與活動資訊會調整，門票可於eastwestplayers.org線上購買，或電213-625-7000，或email至[email protected]。預演票價自59美元起，正式演出票價自99美元起，團體票會有折扣。

《花鼓歌》自1958年問世以來即被視為少數以亞裔美國人為主角的百老匯經典音樂劇
《花鼓歌》自1958年問世以來即被視為少數以亞裔美國人為主角的百老匯經典音樂劇

新版則以1960年代舊金山唐人街為背景
新版則以1960年代舊金山唐人街為背景

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