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365 Solar推太陽能PPA方案 前6個月免電費

洛杉磯訊
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隨著南加州氣溫逐漸升高，夏季用電高峰即將到來，不少家庭開始擔心冷氣長時間運轉所帶來的電費壓力。在電價持續上漲與波動的情況下，如何降低長期用電成本，已成為許多民眾近期關注的焦點。

針對市場需求，365 Solar近日推出太陽能PPA(Power Purchase Agreement)用電方案，主打「前6個月電費全免」，並強調無需前期投入，即可開始使用太陽能發電，讓民眾能以更低門檻體驗太陽能帶來的節能效益。

不同於傳統需一次性購買設備的太陽能系統，PPA模式採用類似繳交電費的方式使用太陽能電力。對許多家庭而言，可在不增加初期負擔的情況下，逐步轉換用電來源，同時降低對電力公司電價調漲的依賴。

365 Solar表示，許多民眾對太陽能仍停留在「安裝成本高」的印象，但透過PPA方案，用戶無需自行負擔高額設備與安裝費用，即可開始使用太陽能。對一般家庭來說，最大的優勢在於，可用較穩定的方式控制長期用電成本，而非完全受電力公司費率波動影響。

業者指出，部分家庭導入太陽能後，每月支出其實與原本電費相近，甚至更具穩定性。差別在於，過去支付給電力公司的費用，部分可轉為使用自家屋頂產生的電力，長期有機會提升能源自主性，也能減少尖峰時段高電價帶來的壓力。

此次推出的PPA方案適用於5kW以上系統。業者說明，5kW可理解為一般家庭常見的住宅型太陽能系統規模，通常可支應冷氣、冰箱、洗衣機等日常家電的部分用電需求。實際發電量仍會依房屋大小、日照條件與家庭用電習慣而有所不同。

除可享前6個月電費減免外，用戶也能從系統啟用第一天起開始使用太陽能電力。透過實際帳單比較，民眾可更清楚了解自身用電結構，以及導入太陽能後可能帶來的節省空間。

此外，若搭配家用儲能設備，更可進一步提升用電彈性，將白天產生的電力儲存至夜間或尖峰時段使用。面對加州分段電價制度(TOU)及突發停電情況，也能提供額外備援與穩定性。

有意了解者可預約免費評估，電話626-672-1668，電郵[email protected]，地址為398 Lemon Creek Dr., #I, Walnut, CA，或至官網www.365solar.net查詢更多資訊。

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