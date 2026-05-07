我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有這幾款蘋果iPhone 每台最高將獲賠95元

免噴藥 廚房1常見食材驅趕果蠅超有效

法鼓山洛杉磯道場 5/10佛誕節母親節浴佛淨心、奉茶報恩

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

法鼓山洛杉磯道場將於2026年5月10日（星期日）舉行年度盛事「佛誕有馨意；孝親來奉茶」活動。當天適逢佛誕節與母親節，道場特別規劃「早上浴佛、下午奉茶」的轉場設計，帶領大眾從感念佛恩出發，轉而將這份清淨與感恩回饋給父母及身邊的長輩，創造一個充滿正能量的溫馨假期。

清淨浴佛：洗滌心靈，感念佛恩：活動將於上午拉開序幕，大眾將在莊嚴的梵唄聲中，以清淨水灌沐悉達多太子像。浴佛不僅是紀念佛陀誕生，更象徵藉由法水洗滌內心的塵垢、煩惱與焦慮，為自己與家人祈求平安健康，展現佛教慈悲與智慧的精神。

溫馨奉茶：一杯清茶，連結世代的愛：下午則由「感恩奉茶」活動登場。法鼓山洛杉磯道場表示，奉茶不只是一個儀式，更是一場「當下」的修行。

此次活動特別關注不同家庭的需求：例如讓平日忙碌的子女能專注地向父母獻上祝福。關懷跨界：歡迎單親家庭參與，向父職或母職辛勞表達敬意；也邀請膝下無兒女的長者共襄盛舉，接受晚輩的奉茶與問候，感受社區的和諧與溫暖。

生命教育：看見成就我們的「那雙手」：「奉茶」背後的深層意義在於覺察。我們自出生起便被無數雙手——父母、師長、朋友乃至社會大眾——默默支持與成就。透過這杯茶，大家得以停下腳步，用心感受生命中那些看不見的護念與提攜。

本次活動時間：早上10-12浴佛法會／下午1-3奉茶活動。地點：(Dharma Drum Mountain Los Angeles Center) 4530 N. Peck Rd El Monte, CA 91732。聯絡：626-350-4388 ，ww.ddmbala.org，請事先上網報名，預留茶席。

母親節 洛杉磯

上一則

預估胰臟癌今年會致5萬人病故 新工具提早3年揪出異常

下一則

被ICE嚇跑？ 洛杉磯時尚區購物天堂變空城

延伸閱讀

浴佛淨心，以水滌塵，心與水間相遇，亦與慈悲同行

浴佛淨心，以水滌塵，心與水間相遇，亦與慈悲同行
紐約佛光山慶佛誕 活動5月起跑

紐約佛光山慶佛誕 活動5月起跑
母親節園遊會5月10日登場 北加福智邀共度溫馨時光

母親節園遊會5月10日登場 北加福智邀共度溫馨時光
「慈母手中線」母親節盛典 「媽媽門」獻當代親情

「慈母手中線」母親節盛典 「媽媽門」獻當代親情
角聲布道團、布碌崙華聯9日合辦「愛在母親節」 活動豐富

角聲布道團、布碌崙華聯9日合辦「愛在母親節」 活動豐富
花開長島，禮贊生活 — Davinci 社區美學的溫度 母親節活動：打造沉浸式消費體驗

花開長島，禮贊生活 — Davinci 社區美學的溫度 母親節活動：打造沉浸式消費體驗

熱門新聞

好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

2026-04-29 21:06
(左起)蒂娜與沃倫夫婦，和他們的女兒蘇菲在ADU旁邊合影。蘇菲曾在這個小屋裡住了兩年，現在蘇菲的妹妹露比住在裡面 (洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

2026-04-30 13:11
根據華人分享，其鄰桌顧客對該餐廳的「廚房感謝費」提出疑問並表示不願支付，最終在與服務員溝通後將這筆費用移除。（受訪者提供）

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

2026-05-01 13:43
得知被普林斯頓大學錄取的那一刻，母子二人相擁而泣。（吳念宸提供視頻截圖）

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

2026-04-30 20:30
華女鮑玉芳（Yufang Bao，音譯）家中後院，被發現9萬美元現金。（Bernalillo縣檢查官辦公室）

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

2026-04-29 14:18
鄭名斈18歲首度入選中華隊時期比賽畫面。（楊德恩提供）

台單親家庭子弟 赴美打球闖出一片天

2026-04-30 14:55

超人氣

更多 >
有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元
美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人

美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人
洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文

洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文
一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵

一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵
美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁

美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁