法鼓山洛杉磯道場 5/10佛誕節母親節浴佛淨心、奉茶報恩

法鼓山洛杉磯 道場將於2026年5月10日（星期日）舉行年度盛事「佛誕有馨意；孝親來奉茶」活動。當天適逢佛誕節與母親節 ，道場特別規劃「早上浴佛、下午奉茶」的轉場設計，帶領大眾從感念佛恩出發，轉而將這份清淨與感恩回饋給父母及身邊的長輩，創造一個充滿正能量的溫馨假期。

清淨浴佛：洗滌心靈，感念佛恩：活動將於上午拉開序幕，大眾將在莊嚴的梵唄聲中，以清淨水灌沐悉達多太子像。浴佛不僅是紀念佛陀誕生，更象徵藉由法水洗滌內心的塵垢、煩惱與焦慮，為自己與家人祈求平安健康，展現佛教慈悲與智慧的精神。

溫馨奉茶：一杯清茶，連結世代的愛：下午則由「感恩奉茶」活動登場。法鼓山洛杉磯道場表示，奉茶不只是一個儀式，更是一場「當下」的修行。

此次活動特別關注不同家庭的需求：例如讓平日忙碌的子女能專注地向父母獻上祝福。關懷跨界：歡迎單親家庭參與，向父職或母職辛勞表達敬意；也邀請膝下無兒女的長者共襄盛舉，接受晚輩的奉茶與問候，感受社區的和諧與溫暖。

生命教育：看見成就我們的「那雙手」：「奉茶」背後的深層意義在於覺察。我們自出生起便被無數雙手——父母、師長、朋友乃至社會大眾——默默支持與成就。透過這杯茶，大家得以停下腳步，用心感受生命中那些看不見的護念與提攜。

本次活動時間：早上10-12浴佛法會／下午1-3奉茶活動。地點：(Dharma Drum Mountain Los Angeles Center) 4530 N. Peck Rd El Monte, CA 91732。聯絡：626-350-4388 ，ww.ddmbala.org，請事先上網報名，預留茶席。