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段旭民中醫 5/13-14針灸講座 歡迎預約

洛杉磯訊
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段針灸醫師畢業於北京中醫藥大學，從事中醫針灸臨床二十餘年，擅長運用傳統中醫理論結合現代康復理念，進行系統性調理與功能恢復。自2024年底開始受邀於周美懿特許財務規劃師，提供周女士廣大講座第一代華人，在跨國稅務，傳承，退休策略之外，兼顧健康是長壽的礎石，免費線上提供重要訊息。

中醫針灸在常見慢性及功能性疾病中的應用與調理思路，包括：中風後遺症-針對半身不遂、肢體無力、言語不清等問題，通過整體辨證調理氣血運行，促進功能恢復與日常生活能力改善。

面癱（面神經麻痹）-通過針灸疏通經絡、調和氣血，幫助改善面部肌肉活動及協調能力。

過敏性疾病-包括皮膚過敏及過敏性鼻炎（如鼻塞、流涕、打噴嚏等），從整體調節體質入手，改善反復發作情況。

本次講座於5/13、14兩日，銜接周女士的演講系列，於5:30pm開始，將結合臨床案例，介紹中醫對上述疾病的認識與調理思路，內容通俗易懂，適合有相關困擾或關注健康調理的人群參加。也歡迎諮詢與預約。電話：6262959570；診所地址：17671 Irvine Blvd, Tustin, CA 92780

周女士的演講內容為：第一場（中文）：5/13，週三4-6pm美西時間

曹逸彥律師解析美國海外資產申報規定、罰則與合規方案，並探討未申報資產的繼承問題、放棄美國國籍的稅務風險，以及台美雙重國籍者的稅務挑戰與解決策略。

特許財務規劃師周美懿則進一步說明「三明治世代」在照顧父母與子女間的財務與情感壓力，並提出兼顧自身目標與未來繼承的平衡方案。

第二場（中文）：5/14週四4-6pm美西時間，特許財務規劃師周美懿主講：根據資產類別，探討有效的資產世代傳承，並運用眼前及身後慈善捐贈策略耒完善。

第三場（中英文）：5/15，週五1-3pm美西時間-John Mazzoleni：長期照護需求面面觀，-Ying Wang，王逸

報名截止時間：5/12（週二）4:00 PM PST；電郵報名：[email protected]

線上講座必須註冊報名成功後將從Ameriprise收到Microsoft Team上線連結。

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