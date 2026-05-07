5月9日起連3周末易經講座 深論人生相遇與變化

《易經》六十四卦的形成，源於陰陽二元的自然組合，以六爻演化出「二的六次方」之數。宇宙萬物本就依循陰陽消長運行，例如白天與黑夜、冬天與夏天、水與火、男女等對立而互補的關係。不論週期為一日或一年，皆可分為十二個階段，即十二地支，進一步配對為六組陰陽元素（金、木、水、火、土、土），形成六十四種陰陽組合。

此一組合乃順應自然之「天降密碼」。周文王為首位對六十四卦進行系統性解析與詮釋的聖者。六十四卦涵蓋人生各種境遇，包括喜怒哀樂、得失成敗、吉凶悔吝，皆可由陰陽爻的變化中體現。其中，夬、姤、萃、升、困、井、革、鼎、震、艮等十卦，特別探討人生中的「相遇」與變化。「姤」象徵陰陽相遇，本為吉象，所謂「天地相遇，品物咸章」；然而後續如「困」、「井」則警示可能的困境與結局，提醒人們謹慎面對。而「革」、「鼎」、「震」、「艮」則進一步教導如何應變革新，轉化命運。

講座將於5月9日、5月16日及5月23日，連續三個週六下午2:30至5:30舉行（見圖）。中場備有茶點，課後並提供素食晚餐。

電話：(626)945-9999。地點17340 Temple Ave, La Puente, CA。