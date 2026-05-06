華信商業銀行 直接存款限時現金回饋300元

華信商業銀行(EverTrust Bank)推出限時「直接存款(Direct Deposit)300元現金回饋專案」，為客戶提供更具吸引力的資金管理選擇。即日起，凡新開立指定帳戶並完成直接存款設定，符合相關入帳條件後，即可獲得300元現金回饋，讓日常資金管理更便利，也能享有實質優惠。

本專案延續華信商業銀行以客戶需求為核心的服務理念，透過直接存款機制，協助上班族及企業客戶更有效管理薪資、政府補助及其他固定收入，建立穩定、順暢的資金往來模式，提升日常收支管理效率。

華信商業銀行除提供個人金融服務外，亦涵蓋商業貸款 、貿易金融及現金管理等多元方案，協助企業優化資金運用並拓展業務版圖。未來，華信商業銀行將持續推出更多產品與專案，深化客戶關係，提升整體金融服務體驗。

目前，華信商業銀行於加州 設有8間分行，分布於北加州矽谷的庫比蒂諾市與米爾皮塔斯，以及南加州大洛杉磯地區的工業市、阿凱迪亞市、阿罕布拉市、喜瑞都市及爾灣市，各分行皆有可提供中英文專業金融服務的團隊（見圖）。

欲了解更多活動詳情，洽詢鄰近分行、撥打客服專線626-656-1109，或至官網查詢：https://www.evertrustbank.com/zh-tw/。