福全健保5月多場健康講座、免費一對一福利諮詢

為協助民眾掌握健康管理及Medicare相關福利資訊，福全健保 將於5月在蒙特利公園市 與羅蘭崗社區中心推出系列健康講座、社區活動及免費一對一福利諮詢服務，內容豐富實用，歡迎社區民眾踴躍參與。

民眾可去電(833)524-9258洽詢或預約，亦可直接前往現場了解服務內容。蒙特利公園市福全健保社區中心位於117 W. Garvey Ave., #C, Monterey Park；羅蘭崗社區中心位於19705 Colima Rd., #11, Rowland Heights。

兩處中心於5月期間皆提供Medicare福利諮詢服務。羅蘭崗中心服務時間為5月7、8、11至15日、18、19、22、26至29日，每日上午10時至下午4時；5月6日為下午2時至4時，5月20日為上午9時30分至下午4時30分。蒙特利公園市中心則設上午場(9:30–12:30)與下午場(2:00–5:00)，上午場服務日期為5月7、11至15日、19至22日及26至29日，下午場為5月6日與13日，另5月27日下午1時30分至5時亦提供服務。

活動方面，羅蘭崗中心將舉辦多場特色活動，包括5月20日下午2時至3時「會員生日會」；以及5月22日上午11時至下午2時「亞裔傳統美國人傳統月」活動。蒙特利公園市中心同樣規劃多場健康講座與活動，包括：5月7日下午2時至3時「立夏養心、安神助眠穩定情緒」；5月8日上午11時至12時「焦慮症的認識、治療與康復」；5月11日下午3時至4時「植牙注意事項」；5月14日下午2時至3時「小滿防「熱」，巧治便秘與皮膚濕疹」；5月20日下午2時「會員生日會」，3時至3時30分「心肺功能鍛鍊」；以及5月29日下午2時30分至3時30分「植牙」講座，提供民眾多元學習與交流機會。

所有活動均免費開放參加，無需事先報名，現場並提供精美禮品（送完為止）。如需語言或其他協助，可致電普通話專線(833)524-9258(TTY：711)，服務時間為週一至週五上午9時至下午5時。

福全健保Medicare優勢計劃(Medicare Advantage Plan)致力整合中西醫療服務，提供綜合PPO牙科（部分服務需轉介及／或事先授權）、針灸、中草藥與保健品等多元福利，網絡內近700位針灸師，免轉介即可使用，並涵蓋視力、聽力與健身福利，提供眼鏡與助聽器津貼及每季度健康食品津貼。健康食品福利屬於慢性病患者的特殊補充計劃的一部分。 其它資格和承保標準亦適用。並非所有會員皆符合資格。