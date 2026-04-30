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從畫廊走向生活 讓藝術進入家庭 藝術空間 Cindy's Home Gallery 進駐橙縣

洛杉磯
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CHG創始人Cindy Wang（右四）和來賓合影。
CHG創始人Cindy Wang（右四）和來賓合影。

橙縣華人文化生活日益豐富，Cindy's Home Gallery（簡稱CHG）日前正式在橙縣森林湖開幕。這不僅是一個新藝術空間的落地，更標誌著源自洛縣的藝術品牌正式邁向更廣泛的大眾生活場景。

CHG創始人Cindy Wang表示，華人在家居美學仍存在明顯空白，越來越多人意識到家需要審美。區別於傳統以展覽為核心的畫廊模式，CHG更關注作品與空間關係。對客戶需求及居住環境進行整體瞭解，提供作品類型建議，並結合上門試掛、空間搭配及大尺幅定制等服務，將藝術從可觀看，轉化為可居住。客戶不再是在畫廊白牆前做決定，而是在自己生活空間真實感受一幅作品帶來的改變。

後排從左至右依次是森林湖市長Robert Pequeno、市議員于淼和Cindy...
後排從左至右依次是森林湖市長Robert Pequeno、市議員于淼和Cindy Wang。

Cindy在聖蓋博的The Scholart Selection畫廊是華人藝術圈頗具影響力的文化空間。她策劃並舉辦數十場展覽與藝術沙龍，從當代藝術到日本浮世繪，從收藏到美學教育，逐步建立起一個兼具專業性與溫度的藝術平台。這次Cindy選擇走出傳統畫廊體系，將藝術真正帶入家庭。藝術不應該只停留在畫廊，它最終是要回到生活中的。很多人不是不喜歡藝術，而是不知道它如何進入自己的生活空間。面對家庭配畫，大家往往很茫然：市場上的作品千篇一律，網上購買看不到實物，畫廊又覺得價格高，而且自己也無從判斷如何選擇。基於這樣的觀察，CHG應運而生。

從左至喲依次是森林湖市議員市議員于淼、美寶集團董事局副主席Lily李、Cindy...
從左至喲依次是森林湖市議員市議員于淼、美寶集團董事局副主席Lily李、Cindy Wang、橙縣華人商會會長Tony Young和Jeffrey Chen開幕剪彩。

CHG已在加州完成超過80個家庭空間項目，累計落地案例逾100個，並參與多個商業空間及Airbnb項目。落地橙縣不僅是空間擴張，也標誌其從專業藝術圈走向更廣泛生活人群。此次與位於森林湖的天鷹俱樂部合作相得益彰，未來將在橙縣地區建立以精英群體為核心的文化藝術社群，在這裡持續開展文化藝術與生活美學相關的活動、講座與沙龍。

Cindy's Home Gallery創始人Cindy Wang。
Cindy's Home Gallery創始人Cindy Wang。

森林湖市長Robert Pequeno和市議員于淼、美寶集團董事局副主席Lily李及天鷹商務行政俱樂部創始人Steven Liu、橙縣華人商會會長Tony Young、Jeffrey Chen等出席。現場交流熱烈，顯示南加華人開始關注生活美學。

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